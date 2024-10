Barwy szczęścia, odcinek 3055: Regina okradziona, a Herman oszukany! Napad na fitness klub Czapli

Justin próbował poderwać Reginę w 3045. odcinku "Barw szczęścia"

W 3045. odcinku "Barw szczęścia" Regina zauważyła, że Skotnicki wpadł w oko influencerce Ewie Poraj (Nicole Bogdanowicz). Justin jednak dał jej do zrozumienia, że to na niej mu zależy. Regina okazała się niezainteresowana i niegotowa do ryzykowania rodzinnym szczęściem, zwłaszcza syna.

W 3052. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina przyzna się, że jej małżeństwo przechodzi kryzys

W 3052. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Czapla poskarży się Hermanowi, że nie widuje męża ani on nie spotyka się z ich synem. Franek nie przyjeżdża do domu nawet w weekendy. Herman poradzi jej, by wzięła kilka dni urlopu i pojechała do niego, a on i inni pracownicy zastąpią ją w recepcji.

W 3055. odcinku serialu "Barwy szczęścia" złodzieje okradną klub Reginy

W 3055. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Justin Skotnicki wpadnie do fitness klubu Reginy po upojnej nocy z Ewą. Pod nieobecność Czapli, która pojedzie do Bydgoszczy do Franka ratować małżeństwo, pozostali pracownicy będą mieć ręce pełne roboty. Akurat wtedy pojawi się mnóstwo klientów, a Herman nie będzie sobie radził w prowadzeniu firmy. Niestety, pośród nich będą także złodzieje, którzy postanowią wykorzystać jego niepełnosprawność i wyniosą z klubu kasetkę z gotówką. Na szczęście nie będzie tego dużo – tylko trzy i pół tysiąca złotych – bo klienci płacą głównie kartą, ale i tak Herman będzie się obwiniał. Zdradzamy, że w kolejnym odcinku śledztwem w sprawie kradzieży pełną parą zajmie się Marcin Kodur, ale Justin zacznie szukać złodziei na własną rękę.

„Barwy szczęścia" odcinek 3055 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2