Barwy szczęścia, odcinek 3052: Koniec małżeństwa Reginy to kwestia czasu? Już w ogóle nie widuje Franka

Pierwszy mąż Reginy był śmiertelnie chory w „Barwach szczęścia”

W poprzednim sezonie serialu „Barwy szczęścia” Regina zdobyła się na szczere wyznanie wobec Hermana, chcąc się mu zrewanżować za jego opowieść o Malwinie i tym, jak on się czuje z jej nieuleczalną chorobą. Zdradziła mu wówczas, że dobrze wie, jak to jest, kiedy choruje partner. Herman pomyślał, że Regina mówi o Franku, ale miała na myśli Adama, który cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne. Tak bardzo, że wielokrotnie błagał o śmierć i chciał poddać się eutanazji za granicą.

Justin poderwie Reginę w 3045. odcinku "Barw szczęścia"?

W 3045. odcinku "Barw szczęścia" Regina będzie kuszona przez Justina (Jasper Soltysiewicz), który kompletnie się pogubi w rozpamiętywaniu swoich nieudanych związków i będzie szukał partnerki idealnej. Regina zauważy, że podoba się on influencerce Ewie Poraj (Nicole Bogdanowicz), ale Skotnicki stwierdzi, że nie szuka nikogo nowego. Regina zapyta go o dziewczynę zakładając, że kogoś ma. Ale Justin da jej do zrozumienia, że zależy mu właśnie na niej, bo coś do niej czuje. Regina jednak odpowie mu, że tylko bardzo go lubi, a ponadto ma męża i dziecko i że w ogóle najważniejszy jest dla niej jej syn.

W 3052. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina przyzna się do małżeńskiego kryzysu

W 3052. odcinku serialu "Barwy szczęścia" okaże się, że małżeństwo Reginy jest już właściwie fikcją. Czapla w rozmowie z Hermanem poskarży się, że nie widuje męża ani on nie spotyka się z ich synem. Franek pracuje w Bydgoszczy, która nie jest na końcu świata, a jednak nie przyjeżdża do domu nawet w weekendy. Herman poradzi swojej szefowej, by to ona pojechała do niego biorąc kilka dni urlopu:

- Zastąpimy cię na recepcji. Tobie i twojemu małżeństwu potrzebna jest regeneracja.

Czy to pomoże? Czy w Bydgoszczy Regina zastanie Franka z kobietą? Czy jednak zgodzi się nawiązać romans z Justinem…?

„Barwy szczęścia" odcinek 3052 - środa, 16.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2