Barwy szczęścia, odcinek 3045: Justin oszaleje na punkcie Reginy! Czapla zgodzi się na skok w bok?

W 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Justin (Jasper Sołtysiewicz) zagnie parol na Reginę (Kamila Kamińska). Przemyśli swoje dotychczasowe porażki w relacjach z kobietami i postanowi zacząć od nowa. Wybierze Czaplę – zamężną i z synem. Właśnie w jej kierunku zaprowadzi go głos serca. Ale zanim wyzna Reginie, co do niej czuje, sam padnie ofiarą oczarowanej nim Ewy Poraj (Nicole Bogdanowicz), która wydobędzie od niego numer telefonu. Potem spotka się z Czaplą i… postawi sprawę jasno