Barwy szczęścia, odcinek 3035: Rawiczowie znów skrzywdzą Sofię? Józefina zacznie manipulować byłą Cezarego!

Rawicze osaczą Sofię w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

W 3030. odcinku "Barw szczęścia" Cezary po powrocie z Indii został wciągnięty w intrygę matki, która ponownie zaczęła to co lubi najbardziej - manipulowanie otoczeniem. Rawiczowa zawiozła go przed dom Sofii, wskazała mu ją i powiedziała, że w wózku jest jego syn. Kiedy Cezary wysiadł z samochodu i podszedł do niej, Sofia była przerażona.

W 3033. odcinku „Barw szczęścia” Cezary wściekł się na Sofię

W rozmowie z Sofią Cezary stwierdził, że mógłby być ojcem Czarka. W 3033. odcinku „Barw szczęścia” Sofia poprosiła go, by przestał ją dręczyć i zostawił w spokoju, bo ma teraz dla kogo żyć i nic więcej nie potrzeba jej do szczęścia. Rawicz jednak ostro powiedział, że jej nie wierzy i że nie da jej spokoju, dopóki nie zyska całkowitej pewności co do tego, że jest albo nie jest ojcem Czarka.

Sofia manipulowana przez Rawiczową w 3035. odcinku serialu "Barwy szczęścia”

W 3035. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Cezary wróci z Leą do Indii. Rawiczowa obmyśli plan, jak całkowicie przejąć kontrolę nad Sofią. Wiedząc, że po narodzinach Czarka Bojko musiała zrezygnować ze studiów doktoranckich i stypendium i pobiera zasiłek dla bezrobotnych, zaproponuje jej pracę w stadninie i opiekę nad dzieckiem. Dziewczyna nie będzie miała wyjścia – oczywiście, zgodzi się. Potem Józefina wmanipuluje ją w wyznania, które w tajemnicy nagra. Sofia przyzna, że ojcem Czarka jest Cezary. Rawiczowa będzie w ten sposób mogła jednocześnie kontrolować i ją i syna, mając jego dziecko… Czy Sofia już na zawsze będzie skazana na jej intrygi? Czy już ciągle będzie osaczona przez Rawiczów? Najpierw pieniądze, potem nachodzenie w przychodni, ściągnięcie Cezarego z Indii, teraz praca i bezprawne nagrywanie… co jeszcze wymyśli Rawiczowa?

„Barwy szczęścia" odcinek 3035 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2