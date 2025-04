Zatoka szpiegów 2, odcinek 17: Johann sowieckim szpiegiem! Franz i Eva zastawią na niego pułapkę - ZDJĘCIA

"Zatoka szpiegów" 2 sezon, odcinek 17 (odc. 8) – niedziela, 20.04.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" tożsamość zdrajcy w organizacji Johanna w końcu wyjdzie na jaw! A wszystko dzięki Grecie, którą Franz zdoła odnaleźć w berlińskim kabarecie, aby spróbować ochronić ją przed podążającym za nią Engelem (Michał Balicki). Tyle tylko, że to mu się nie uda, gdyż Heinrich w końcu ich dogoni.

Ale nim do tego dojdzie, to kochanka jeszcze zdoła przyznać się Neumannowi do zdrady, której dopuściła się, gdy próbowała sprzedać informacje o Johannie, który miał mieć powiązania z Sowietami. I to w 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" porucznik Abwehry oczywiście postanowi sprawdzić.

Franz sprawdzi Johanna w 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2"!

Tym bardziej, że to w 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" będzie bardzo możliwe! A to dlatego, że Sowieci będą bardzo dobrze poinformowani o ich planach przechwycenia tajnej dokumentacji Redlińskiego (Jan Wieczorkowski), jak i samego inżyniera, jej córki Jadzi (Ninel Kos) i Evy, których Franz będzie próbował wcześniej przemycić do Szwecji tuż po tym jak dla bezpieczeństwa dokumenty trafią właśnie w jego ręce.

I słusznie, gdyż inaczej dawno byłyby już w rękach Sowietów, o czym w 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Neumann osobiście się przekona, gdy wspólnie ze Stromberg zastawią na nich pułapkę!

Johann zostanie zdemaskowany w 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2"!

W 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Franz i Eva przekażą Johannowi fałszywe informacje o przerzucie tajnej dokumentacji Janusza, co co oczywiście od razu przekaże Sowietom, którzy zorganizują napad! Tyle tylko, że nieudany, gdyż będzie to jedynie podstęp ze strony Neuamanna i Stromberg, w który Johann wpadnie.

W 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" zdrajca zda sobie sprawę, że został zdemaskowany i to na dodatek jeszcze przed swoimi ludźmi i wówczas posunie się do desperackiego czynu! Zdradzamy, że Johann chwyci za nóż i przyłoży go do gardła Anny (Maria Świłpa)! Czy zabije Malicką? Czy Franzowi uda się ją uratować? I co dalej stanie się z oszustem? Tego dowiemy się już niebawem!