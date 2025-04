Zatoka szpiegów 2, odcinek 19, ostatni: Eva porwana! Franz zaryzykuje szantaż Bergmana, by ją odbić – ZDJĘCIA

„Zatoka szpiegów" odcinek 19, ostatni (sezon 2, odcinek 10) - niedziela, 04.05.2025, o godz. 20.20 w TVP

To mogą być ostatnie chwile Evy Stromberg – może nie przeżyć okrucieństw, jakim podda ją przesłuchujący ją Wulf. Franz spróbuje dla niej ukraść sowieckie złoto z sejfu Komarowa.

Tortury porwanej Evy w ostatnim, 19. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10)

W 19., ostatnim odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10) po fiasku sabotażu "Bismarcka" (który, jak wiadomo, został zatopiony przez brytyjską flotę na Atlantyku w 1941 roku), Franz zorientuje się, że Evy nigdzie nie ma. Poszukiwania nie dadzą rezultatu. Aż do chwili, kiedy okaże się, że za jej zniknięciem stoi Wulf, człowiek od zadań specjalnych komandora Waltera Bergmana. Stromberg zna go jeszcze z czasów, kiedy pracował dla ministra propagandy Josefa Goebbelsa w Berlinie – i nienawidzi z całego serca. Z pewnością z wzajemnością, od kiedy jasno dała mu do zrozumienia, jak głęboko nim gardzi. Bergman wyciągnął go z więzienia, za co zażądał stuprocentowej lojalności. Teraz Wulf, który trzyma Evę w garści i podejrzewa, że nie jest ona do końca oddana III Rzeszy, będzie ją okrutnie przesłuchiwał, by wydobyć z niej cenne informacje.

Franz zaszantażuje Bergmana w 19., ostatnim odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10)

W ostatnim, 19. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 10) Franz, zdesperowany porwaniem Evy – działają przecież razem dla brytyjskiego, alianckiego wywiadu – odważy się na brawurowy krok. Zaszantażuje samego Bergmana, swojego przełożonego. Czy będzie to miało związek z ukrywanym przez niego synem, Jorgiem (Maciej Kucharski), nad którym się znęca i każe udawać swojego adiutanta…? Za Stromberg trzeba będzie zapłacić okup. Neumann postanowi przejąć sowieckie sztabki złota, które ukrywa w swoim sejfie korumpujący przeciwników Komarow (Marcin Bosak). Pomogą mu w tym Johann (Karol Pocheć) i Staszek (Karol Biskup). Czy zdążą na czas, by uratować Evie życie…?