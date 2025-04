Zatoka szpiegów, odcinek 18: Franz zaplanuje wybuch na Bismarcku. Eva mu w tym pomoże – ZDJĘCIA

„Zatoka szpiegów" odcinek 18 (sezon 2, odcinek 9) - niedziela, 27.04.2025, o godz. 20.20 w TVP

Załamany ponownym – i ostatecznym – pożegnaniem z Gretą (Karolina Kominek), Franz nie będzie miał czasu na rozpamiętywanie jej śmierci. Trzeba będzie jak najszybciej wysadzić w powietrze dumę Kriegsmarine, pancernik Bismarck.

Sabotaż na Bismarcku pod przykrywką rautu w 18. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9)

W 18. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9) po zdradzie Johanna (Karol Pocheć) na rzecz Sowietów gdyńska siatka alianckich szpiegów zacznie się zastanawiać, czy sabotaż Bismarcka stojącego w porcie w ogóle się uda. Największy pancernik w dziejach Kriegsmarine ma strategiczne znaczenie dla losów wojny na morzu. Eva wpadnie na pomysł zorganizowania rautu na jego pokładzie. Tylko w ten sposób uszkodzenie okrętu będzie możliwe. Komandor Bergman, który nie zezwolił nawet na zwiedzenie jednostki przez pensjonariuszki Związku Dziewcząt Niemieckich z ośrodka, o co Stromberg wcześniej zabiegała, nie zgodzi się na przyjęcie. Ale od czego kontakty Evy, a pośród nich ten najważniejszy, z ministrem propagandy Josefem Goebbelsem…? Organizacja rautu otrzyma zielone światło, ale trzeba będzie działać natychmiast.

Wulf bliski rozpracowania Evy w 18. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9)

W 18. odcinku serialu „Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 9) to Franz opracuje nowy plan sabotażu Bismarcka. Będzie potrzebował do tego zaufanych ludzi. Za wielkiego wyboru mieć nie będzie. Postanowi zwerbować do tego zadania Staszka (Karol Biskup), jednakże zostanie on postrzelony. Zostanie mu nieco bojaźliwy Tadek (Marcin Cieślikowski). Przebierze się za mechanika, dostanie pod pokład pancernika i podłoży ładunek wybuchowy. W tym samym czasie Wulf (Mateusz Nędza) będzie coraz bliżej poznania prawdy o Evie, agentce aliantów zwerbowanej przez jej ukochanego, Johna ps. „Fox”, podczas jej rywalizacji na olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku.