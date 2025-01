Emanet. Zaręczynowe przyjęcie- niespodzianka. Ali i Duygu będą w szoku!

Wichrowe wzgórze. Halil umrze? To on zastawi pułapkę na ukochanego Zeynep w Rüzgarlı Tepe!

Emanet. Przyjęcie zaręczynowe Duygu i Alego

Ali i Duygu to dwoje policjantów z Emanet, którzy wprost są dla siebie stworzeni! Choć para nie miała łatwych początków, a na drodze do ich szczęścia pojawiło się wiele przeszkód, wreszcie powiedzą sobie, co do siebie czują.

Jak już zdradziliśmy, Ali oświadczy się ukochanej, a kilka odcinków później widzowie zobaczą przyjęcie zaręczynowe, które przygotują dla nich ich bliscy.

Policjanci dotrą do domu, gdzie Semra, Sultan, Yasemin, a także przyjaciele z komisariatu przywitają ich gromkimi brawami. Ali i Duygu zupełnie nie będą spodziewali się przyjęcia na swoją cześć! Wszyscy, a w szczególności ciotka Alego i matka Duygu włożą wiele wysiłku, by zakochani niczego się nie domyślili.

Gratulacje dla zakochanych policjantów

W następnej scenie narzeczeni będą już odświętnie ubrani i wspólnie z bliskimi będą celebrować zaręczyny. Sultan nałoży im na palce związane obrączki, które są zaręczynową tradycją w Turcji.

Obyście byli szczęśliwi przez całe wasze życie tak, jak jesteście dzisiaj

- powie przy tym do młodych.

Gratulacji nie będzie końca. Zobacz na zdjęciach zaręczyny Alego i Duygu.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.