Tureckie seriale w Wielkanoc 2025. Będą zmiany w emisji!

Zatoka szpiegów 2, odcinek 19, ostatni: Eva porwana! Franz zaryzykuje szantaż Bergmana, by ją odbić – ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja. Tak Bülent dowie się, co przed laty zrobiła jego siostra! Streszczenie odcinka 176 Ask ve umut (17.04.2025)

Miłość i nadzieja. Sila konfrontuje się z Kuzeyem! "Słyszałam, że mnie kochasz". Streszczenie odcinka 177 Ask ve umut (18.04.2025)

Miłość i nadzieja. Naciye chce się pozbyć Sili z domu! Oto, co jej powie. Streszczenie odcinka 179 Ask ve umut (24.04.2025)

Spis treści

"Miłość i nadzieja" w święta wielkanocne. Zmiany w emisji

Dla widzów śledzących losy bohaterów serialu "Miłość i nadzieja" mamy następujące wieści: w Wielki Piątek TVP wyemituje powtórkę odcinka 176, który pierwotnie zostanie pokazany w czwartek.

W Wielki Poniedziałek emisja zostanie wstrzymana. Ale nie martwcie się! Serial powróci na antenę z nowym odcinkiem już we wtorek, 22 kwietnia. To idealny moment, by nadrobić zaległości i przygotować się na dalsze emocje!

A zaraz po świętach Kuzey złamie serce Sili!

"Emanet" (Dziedzictwo) – premierowe odcinki w święta!

A jak wygląda sytuacja z serialem "Emanet", znanym również jako "Dziedzictwo"? Tutaj mamy dobre wieści!

W Wielki Piątek zostanie wyemitowany premierowy odcinek o numerze 547. Co więcej, w Wielką Sobotę również czeka nas nowy odcinek – tym razem 548.

W Lany Poniedziałek nastąpi przerwa w emisji, ale już we wtorek, 22 kwietnia, zobaczymy odcinek 549. To prawdziwa gratka dla fanów, którzy nie chcą przegapić ani jednego epizodu!

Polecamy: Tak się kończy Złoty chłopak. 20-letni przeskok czasowy! Wyjaśniamy, co wydarzyło się w finale

"Wichrowe wzgórze" – krótka przerwa i powrót

Miłośnicy "Wichrowego wzgórza" mogą być spokojni – serial będzie emitowany w Wielki Piątek, kiedy to zostanie pokazany odcinek 154. Następnie nastąpi krótka przerwa, ale już we wtorek, 22 kwietnia, serial powróci na antenę z premierowym odcinkiem o numerze 155.

Podsumowując, choć Wielkanoc przyniesie pewne zmiany w ramówce, to większość tureckich seriali szybko wróci na antenę z nowymi odcinkami.

Bądźcie czujni i śledźcie program telewizyjny, aby nie przegapić żadnej emisji!