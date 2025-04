Miłość i nadzieja. Serce Sili złamane! Kuzey bezlitośnie odrzuci jej uczucia

Miłość i nadzieja. Kadir poprosi o rękę Sili, ale Kuzey odprawi go z kwitkiem! "Kocham ją". Streszczenie odcinka 176 Ask ve umut (17.04.2025)

Miłość i nadzieja. Kuzey złamie serce Sili!

Sila, po podsłuchaniu rozmowy Kuzeya z Kadirem, zacznie robić wszystko, by mu się przypodobać. W 177. odcinku weźmie sprawy w swoje ręce i wyzna Kuzeyowi, że wie o jego miłości. Jak zareaguje prawnik?

Reakcja prawnika będzie jednak zaskakująca a marzenia Sili o odwzajemnionej miłości zostają brutalnie zniszczone. Kuzey nie odwzajemni jej uczuć i da jej do zrozumienia, że nic z tego nie będzie.

- Spójrz mi w oczy! Czy widzisz tam miłość? Niemożliwe, żebyś ujrzała w nich miłość, rozumiesz? Nie zakocham się w tobie - powie stanowczo Kuzey.

Jego słowa będą dla Sili ciosem prosto w serce. Jak dziewczyna poradzi sobie z odrzuceniem? Czy zrezygnuje z walki o miłość Kuzeya?

Co jeszcze wydarzy się w 177. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Feraye jest przekonana, że Yigit wdał się w bójkę w szkole. Sila stara się przypodobać Kuzejowi. On jednak nie pozostawia jej złudzeń. Gönül zauważa, że Zeynep jest zakochana w Egem.

Kiedy oglądać 177. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 177. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już we wtorek, 22 kwietnia o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

Zobacz w galerii ZDJĘĆ, jak będzie wyglądać rozmowa Kuzeya z Silą.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.