Miłość i nadzieja. Naciye chce się pozbyć Sili z domu! Oto, co jej powie

Miłość i nadzieja. Dramatyczny zwrot akcji! Naciye wyrzuca Silę

Naciye nie wierzy w dobre intencje Sili i jest przekonana, że dziewczyna próbuje uwieść jej syna. Zdeterminowana, by chronić Kuzeya, Naciye postanawia działać i pozbyć się Sili z jego życia.

Sila dostanie "ofertę nie do odrzucenia"

W nadchodzących odcinkach serialu "Miłość i nadzieja" Naciye zaskoczy Silę propozycją, która na pierwszy rzut oka wydaje się być szansą na lepsze życie.

Starsza kobieta znajdzie dla Sili nową pracę, która ma zapewnić jej stabilne zatrudnienie i miejsce do spania. Jednak za tą "życzliwością" kryje się podstępny plan. Naciye chce w ten sposób odsunąć Silę od Kuzeya i raz na zawsze zakończyć ich znajomość.

Podczas konfrontacji z Silą, Naciye nie będzie przebierać w słowach.

Pozwól, że ci wyjaśnię, jesteśmy z Hulyą w dobrym zdrowie, są dwie kobiety w domu, możemy same wykonywać domowe obowiązki... nie potrzebujemy cię, ale ty potrzebujesz pracy. Rozmawiałam z jedną firmą, pomogą ci, znajdą pracę i miejsce do spania. Czas pożegnać się z tym domem Silo – powie szorstko matka Kuzeya.

Co jeszcze wydarzy się w 179. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Belkis ucieka się do postępu, by poznać prawdę o Gönül. Kiedy Melis dowiaduje się, że Ege spotkał się z Zeynep, wpada w szał. Naciye za wszelką cenę chce się pozbyć Sili z otoczenia swojego syna. Znajduje dziewczynie nową pracę. Melis podejrzewa, że jej ojciec ma romans z Gönül.

Kiedy oglądać 179. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 179. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już w czwartek, 24 kwietnia o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

Zobacz w galerii ZDJĘĆ, co dokładnie wydarzy się w serialu "Miłość i nadzieja".

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.