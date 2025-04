Miłość i nadzieja. Sila w niebezpieczeństwie! Kuzey zaryzykuje życie, by ją ocalić!

Miłość i nadzieja. Tak Bülent dowie się, co przed laty zrobiła jego siostra! Streszczenie odcinka 176 Ask ve umut (17.04.2025)

Po świątecznej przerwie, w serialu "Miłość i nadzieja" emocje sięgną zenitu, a los Sili i Kuzeya zawiśnie na włosku! Prawnik odkryje podstępny plan swojej matki, Naciye, która za wszelką cenę będzie pragnęła pozbyć się Sili z jego życia.

Czy mężczyzna zdąży zareagować, zanim będzie za późno?

Kuzey zdemaskuje intrygę Naciye

Sila będzie już spakowana i gotowa do drogi. Wkrótce ma rozpocząć pracę w nowej firmie sprzątającej, która jak twierdzi Naciye ma być dla niej szansą na lepsze życie i niezależność. Dziewczyna w głębi duszy będzie jednak czuła ogromny smutek i rozczarowanie, wiedząc, że jej relacja z Kuzeyem zmierza ku końcowi. Nie będzie wiedziała, że prawdziwe niebezpieczeństwo dopiero nadejdzie.

Gdy Sila, ze spakowaną torbą w ręku, będzie stała przed domem, gotowa odejść, na jej drodze stanie Kuzey.

- Chcesz już iść czy nie, odpowiesz mi? - zapyta.

Zobacz także: Ege ożeni się z Melis? Finał 1. sezonu serialu Miłość i nadzieja wstrząśnie fanami!Zmieszana Sila spojrzy na Naciye, która będzie oczekiwała od niej twierdzącej odpowiedzi. Dziewczyna, nie wiedząc, co powiedzieć, zamilknie, a Naciye, wykorzystując sytuację, dopowie swoje, twierdząc, że to Sila nalegała na odejście i nie chce dłużej mieszkać w ich domu.

Wtedy Kuzey, nie mogąc dłużej znieść tej farsy, straci cierpliwość.

No dobrze, jeśli tak bardzo chcesz już opuścić ten dom, niech tak będzie. Dobrej drogi - powie.

Kuzey uratuje Silę w ostatniej chwili

Jednak to nie będzie koniec dramatu Sili, bo szybko okaże się, że firma sprzątająca, do której trafi Sila, okaże się być jedynie przykrywką dla nielegalnej działalności. Dziewczyna ma zostać uwięziona i pozbawiona nerki.

W ostatniej chwili Silia przypomni sobie słowa Kuzeya: "Nie ufaj nikomu, bądź czujna, miej oczy szeroko otwarte". Sila, przerażona, zabierze swoje rzeczy i spróbuje uciec, ale będzie już za późno. Oprawcy ją dopadną!

Kuzey, przeczuwając niebezpieczeństwo, w którym znalazła się Sila, ruszy jej na ratunek. Niestety, jego życie również będzie zagrożone. Oprawcy Sili, nie chcąc dopuścić do tego, by ich plan się nie powiódł, zaatakują go nożem.

Co będzie dalej? W galerii pokazujemy, co dokładnie się wydarzy już niebawem w serialu "Miłość i nadzieja".

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

