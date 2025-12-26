Miłość i nadzieja, odcinek 366: Porwana Feraye ofiarą Cavidan! Posunie się do kolejnej podłości - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-12-26 17:41

Porwanie Feraye, którą w 366 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan i Bahar będą więzić w domu Sukru, to tylko część planu podłych intrygantek! Po brutalnym ataku na prawdziwą matkę Sili spróbują zdobyć dowód na to, że to właśnie Feraye ją urodziła. Kiedy uprowadzona odzyska przytomność, nie będzie miała pojęcia, gdzie jest, ani też kto ją uwięził. Cavidan, skrywając twarz pod kominiarką i ciemnymi okularami, w 366 odcinku "Miłość i nadzieja" pobierze próbkę włosów Feraye i przy okazji ją okradnie. Kto uratuje matkę Sili? Do jakich jeszcze podłości posunie się Cavidan wobec swojej ofiary? Poznaj szczegóły.

"Miłość i nadzieja" odcinek 366 - wtorek, 6.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Porwanie Feraye w 366 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie dla Cavidan i Bahar nie tylko sposobem na to, żeby nie dopuścić do ślubu Sili z Kuzeyem, ale także zdobyć dowód na to, że Sila jest jej córką! Po tym jak Cavidan odkryje w skradzionej szkatułce zdjęcia młodej Feraye z córką na rękach, razem z Bahar uzna to za szansę na wykorzystanie prawdy dla własnych korzyści. Będą zdolne do wszystkiego, żeby zrealizować swój plan do końca. 

Zdjęcie Feraye z małą Silą w rękach Cavidan w 366 odcinku "Miłość i nadzieja"

Zanim w 366 odcinku "Miłość i nadzieja" Feraye odzyska przytomność, zorientuje się, że ktoś ją porwał, uwięził i związał, żeby nie mogła uciec, Cavidan wyciągnie z kieszeni jej płaszcza zdjęcie. To samo, które wiele lat temu znalazła przy maleńkiej Sili. Na zdjęciu nastolatka przytula niemowlę  - Silę. Na zdjęciu dziewczyna ma na nadgarstku identyczną bransoletkę jak ta, która należy do Feraye, którą Cavidan jej ukradnie.

- Dokładnie taka sama…  Sila jest jej córką – Cavidan nie będzie już miała żadnych wątpliwości, że Feraye jest prawdziwą matką znienawidzonej dziewczyny, którą wychowała jak córkę.

Feraye w 366 odcinku "Miłość i nadzieja" nie domyśli się, kto ją porwał

Tuż po tym jak Feraye się ocknie, w 366 odcinku "Miłość i nadzieja" zacznie krzyczeć, żeby porywacz ją uwolnił. Nie będzie miała pojęcia, kto ją uprowadził, ale przytomni sobie, że została zaatakowana, kiedy zatrzymała się na drodze, bo chciała pomóc rannej kobiecie.

– Gdzie ja jestem?! Kim jesteś?! Czego chcesz?! Wypuść mnie! Słyszysz?! Wypuść mnie natychmiast!

Oczywiście Cavidan nie ujawni się w 366 odcinku "Miłość i nadzieja". Skrywając twarz za kominiarką i ciemnymi okularami, wyrwie z głowy Feraye włos, żeby dzięki badaniom DNA mieć dowód na to, że jest matką Sili.

Bahar wykradnie włosy Sili z domu Kuzeya w 366 odcinku "Miłość i nadzieja"

W tym czasie Bahar wróci do domu Kuzeya, żeby razem pojechali na rozprawę rozwodową. Wcześniej jednak zakradnie się do pokoju Sili, zdejmuje ze szczotki kilka włosów, zwinie je ostrożnie i włoży do foliowego woreczka. Uśmiechnie się pod nosem, że znów jej się udało! 

