Miłość i nadzieja, odcinek 366: Porwana Feraye ofiarą Cavidan! Posunie się do kolejnej podłości - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 366 - wtorek, 6.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Porwanie Feraye w 366 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie dla Cavidan i Bahar nie tylko sposobem na to, żeby nie dopuścić do ślubu Sili z Kuzeyem, ale także zdobyć dowód na to, że Sila jest jej córką! Po tym jak Cavidan odkryje w skradzionej szkatułce zdjęcia młodej Feraye z córką na rękach, razem z Bahar uzna to za szansę na wykorzystanie prawdy dla własnych korzyści. Będą zdolne do wszystkiego, żeby zrealizować swój plan do końca.

Zdjęcie Feraye z małą Silą w rękach Cavidan w 366 odcinku "Miłość i nadzieja"

Zanim w 366 odcinku "Miłość i nadzieja" Feraye odzyska przytomność, zorientuje się, że ktoś ją porwał, uwięził i związał, żeby nie mogła uciec, Cavidan wyciągnie z kieszeni jej płaszcza zdjęcie. To samo, które wiele lat temu znalazła przy maleńkiej Sili. Na zdjęciu nastolatka przytula niemowlę - Silę. Na zdjęciu dziewczyna ma na nadgarstku identyczną bransoletkę jak ta, która należy do Feraye, którą Cavidan jej ukradnie.

- Dokładnie taka sama… Sila jest jej córką – Cavidan nie będzie już miała żadnych wątpliwości, że Feraye jest prawdziwą matką znienawidzonej dziewczyny, którą wychowała jak córkę.

Feraye w 366 odcinku "Miłość i nadzieja" nie domyśli się, kto ją porwał

Tuż po tym jak Feraye się ocknie, w 366 odcinku "Miłość i nadzieja" zacznie krzyczeć, żeby porywacz ją uwolnił. Nie będzie miała pojęcia, kto ją uprowadził, ale przytomni sobie, że została zaatakowana, kiedy zatrzymała się na drodze, bo chciała pomóc rannej kobiecie.

– Gdzie ja jestem?! Kim jesteś?! Czego chcesz?! Wypuść mnie! Słyszysz?! Wypuść mnie natychmiast!

Oczywiście Cavidan nie ujawni się w 366 odcinku "Miłość i nadzieja". Skrywając twarz za kominiarką i ciemnymi okularami, wyrwie z głowy Feraye włos, żeby dzięki badaniom DNA mieć dowód na to, że jest matką Sili.

Bahar wykradnie włosy Sili z domu Kuzeya w 366 odcinku "Miłość i nadzieja"

W tym czasie Bahar wróci do domu Kuzeya, żeby razem pojechali na rozprawę rozwodową. Wcześniej jednak zakradnie się do pokoju Sili, zdejmuje ze szczotki kilka włosów, zwinie je ostrożnie i włoży do foliowego woreczka. Uśmiechnie się pod nosem, że znów jej się udało!