Miłość i nadzieja. Tak Melis ogłosi, że jest w ciąży z Ege!

Miłość i nadzieja. Ege trafi do więzienia! Co z nim będzie? Streszczenie odcinka 142 Ask ve umut (28.02.2025)

Spis treści

Miłość i nadzieja. Melis spodziewa się dziecka z Ege!

Melis z serialu "Miłość i nadzieja" nie cofnie się przed niczym, aby zdobyć serce Ege, nawet jeśli oznacza to manipulacje i kłamstwa! W finałowych odcinkach 1. sezonu dowiemy się, że dziewczyna spodziewa się dziecka, a ta informacja dosłownie wywróci życie wszystkich bohaterów do góry nogami.

Zobacz także: Miłość i nadzieja. Kuzey wyzdrowieje dzięki Sili! Tak będzie wyglądać ich czułe pożegnanie

Ege, który darzy miłością Zeynep, będzie musiał stawić czoła nowej rzeczywistości, a jego relacja z Zeynep zostanie wystawiona na najcięższą próbę.

Tymi słowami Melis ogłosi przed całą rodziną, że jest w ciąży:

Zanim sprawy staną się zbyt skomplikowane, muszę wam wszystkim coś wyjaśnić. Ege... kocham cię od dzieciństwa, przez ten czas wydarzyło się wiele rzeczy, miałam kryzys zazdrości, próbowałam zrobić coś strasznego, aby nie stracić Ege. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak śpieszyło mi się z weselem. A więc moi drodzy, jest taki malutki, słodki powód dla którego was tutaj zebrałam, jestem w ciąży - poinformuje dumnie Melis.

Miłość i nadzieja. Czy Melis wyjdzie za Ege?

To pytanie zadają sobie wszyscy fani tej tureckiej telenoweli: czy Melis i Ege wezmą ślub? Czy Ege zostanie z nią, wiedząc, że spodziewają się razem dziecka? Na to pytanie bardzo szybko dostajemy odpowiedź.

Tak, Melis i Ege wezmą ślub - w ostatnim odcinku 1. sezonu zobaczymy wystawą uroczystość, a w 2. sezonie - do pewnego momentu - wszystko będzie się kręcić wokół ciąży Melis.

Zobacz: Niezwykły finał Miłość i nadzieja. Taki będzie koniec całej historii!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.