Miłość i nadzieja. Czułe pożegnanie Sili i Kuzeya. Chwilę później rozpęta się piekło!

Tak Sila pożegna Kuzeya w 145. odcinku serialu "Miłość i nadzieja"

Kuzey po śmierci Elif będzie miał wypadek, ale uratuje go Sila. Dziewczyna będzie się nim opiekować przez kilka ładnych dni, ale gdy Kuzey odzyska siły, postanowi odejść. Dla Sili decyzja Kuzeya będzie bardzo bolesna.

Kiedy nadejdzie moment pożegnania, Sila w ciszy i ze smutkiem w oczach czule przytuli Kuzeya. Gest ten nie umknie uwadze jej matki, która z oddali będzie obserwować ich pożegnanie.

Nie odchodź, proszę! - powie zapłakana Sila i pobiegnie przytulić Kuzeya.

Wkrótce po odejściu Kuzeya w domu Sili rozpęta się prawdziwe piekło. A o tym, co dokładnie się wydarzy przeczytasz w galerii ZDJĘĆ.

Miłość i nadzieja odcinek 145. Przeczytaj streszczenie odcinka

Ege uświadamia Zeynep, że oboje są oszukiwani przez Ardę. Kiedy Kuzey wraca do sił, postanawia opuścić dom Sili. Cavidan jest świadkiem, jak kobieta go przytula na pożegnanie. Belkis i Feraye postanawiają odnaleźć Halduna, którego zraniła Gönül.

Kiedy oglądać 145. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 145. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 5 marca o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.