Miłość i nadzieja. Ege spotka się z matką Zeynep i trafi do aresztu! Co z nim będzie…

Miłość i nadzieja. Yildiz zacznie pracować w domu Bülenta! Co się stało z Nazire? Streszczenie odcinka 141 Ask ve umut (27.02.2025)

Miłość i nadzieja. Ege spotka się z matką Zeynep i sam trafi do aresztu!

Ege jest coraz bliżej odkrycia prawdy. Gdy matka Zeynep po raz kolejny zostanie dźgnięta nożem i trafi do szpitala, chłopak postanowi się z nią spotkać. Ege w lekarskim fartuchu wejdzie do pokoju więźniarki, ale niedługo potem przyjdzie mu za to zapłacić.

Chłopak zostanie zatrzymany przez policję i trafi do aresztu. Wtedy z pomocą ruszy Bülent.

- Ege coś ty zrobił! - obruszy się Bülent.

- Wszedłem do pokoju więźnia w szpitalu…

- Co? Nie wiesz, że coś takiego jest przestępstwem? Czy ty nie jesteś studentem prawa?

- W tym pokoju była bardzo ważna osoba… matka Zeynep. Ona z nikim nie uciekła. Trafiła do więzienia. Długo rozmawialiśmy i wszystko mi opowiedziała - powie, a Bülent momentalnie poblednie.

Co będzie dalej?

Miłość i nadzieja odcinek 142. Przeczytaj streszczenie odcinka

Sile wciąż się troszczy o Kuzeya. Z powodu Ardy Ege wpada w poważne kłopoty. Cavidan nadal chce, by Sila poślubiła Alpera. Arda walczy o względy Zeynep. Kuzey znika.

Kiedy oglądać 142. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 142. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 28 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.