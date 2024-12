Miłość i nadzieja. Serce pęka! Tak Kuzey będzie tulił suknię ślubną na grobie Elif

Spis treści

Śmierć i pogrzeb Elif w serialu "Miłość i nadzieja"

Śmierć Elif w serialu "Miłość i nadzieja" poruszy wszystkich widzów. Młoda kobieta umrze tragicznie tuż przed swoim wymarzonym ślubem z Kuzeyem. Elif zostanie porwana przez Handan i śmiertelnie postrzelona przez jej ojca Suata.

Pogrzeb ukochanej Kuzeya będzie bardzo dramatyczny i z pewnością na długo zapadnie w pamięć fanów. Najważniejsza scena rozegra się na cmentarzu.

Przeczytaj także: Miłość i nadzieja. Tak będzie wyglądał pogrzeb Elif. Pokazujemy ostatnie pożegnanie ukochanej Kuzeya

Kuzey nie będzie mógł pogodzić się ze stratą ukochanej. Ból po stracie będzie dla niego nie do zniesienia. Na cmentarzu prawnik rzuci się na grób usypany z ziemi i zaleje się łzami.

Co ciekawe, na grobie Elif znajdzie się jej suknia ślubna – piękna, biała kreacja, którą dziewczyna miała włożyć na swój wymarzony ślub z Kuzeyem.

Moment, w którym Kuzey ściska i tuli białą suknię jest niebywale przejmujący i tylko podkreśla tragizm sytuacji.

Polecamy: Tak się kończy 1. sezon serialu Miłość i nadzieja! Ślub, ciąża i śmierć Kuzey zginie w finale?

Sceny z cmentarza są pełne bólu, rozpaczy i tęsknoty. Widzowie, którzy kibicowali tej parze od samego początku, mogą mieć problem z powstrzymaniem łez.

Sprawdź w galerii ZDJĘĆ, jak będzie wyglądał pogrzeb Elif. Uroczystość skończy się dramatem Kuzeya na cmentarzu.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.