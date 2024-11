Miłość i nadzieja. Czy Elif umrze? Wyjaśniamy, co tak naprawdę stanie z ukochaną Kuzeya

Dziedzictwo. Seher zaatakuje Canan! Dojdzie do rękoczynów i ohydnego szantażu! Streszczenie 418 odcinka Emanet (29.11.2024)

Co się stanie z Elif z serialu Miłość i nadzieja?

Elif i Kuzey z serialu "Miłość i nadzieja" zakochali się w sobie, ale ich miłość co rusz napotyka kolejne przeszkody. Gdy już wydawało się, że tych dwoje w końcu może być razem, to zdesperowana Handan rzuciła się pod samochód i trafiła do szpitala.

Tam wymyśliła sobie, że odzyska byłego narzeczonego udając paraliż i teraz krok po kroku realizuje ten niecny plan. Kuzey stara się jej pomóc i znów spędza z nią więcej czasu, a Elif została zepchnięta na dalszy plan.

Intrygi Handan wkrótce dobiegną końca, bo Kuzey odkryje prawdę i zmusi ją, by stanęła na nogi. Kuzey i Elif się zaręczą, ale Handan do końca nie odpuści. Pierścionek zaręczynowy na palcu rywalki tak będzie ją kłuć w oczy, że zdecyduje się ją porwać i uwięzić!

Porwanie Elif przez Handan i Suata

Już niebawem Elif zostanie porwana przez Handan i jej ojca Suata, którzy od początku próbowali rozdzielić ją z Kuzeyem. Prawnik od razu wyruszy na poszukiwanie ukochanej i gdy dotrze na miejsce, będzie wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą.

- Suat, porozmawiajmy spokojnie, odłóż broń – poprosi Kuzey.

- Moja córka doświadczyła tego wszystkiego przez ciebie, więc zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności – wycedzi przez zęby ojciec Handan i odda pierwszy strzał w powietrze.

Niestety, podczas szarpaniny między Kuzeyem a Suatem dojdzie do tragicznego wypadku. W zamieszaniu, które nastąpi padnie strzał, a kula trafi Elif!

Elif zostaje postrzelona! Czy to koniec jej historii?

Elif bezwładnie osunie się na ziemię, ale Kuzey od razu do niej podbiegnie.

Elif otwórz oczy, nie odchodź proszę! Zadzwońcie po karetkę – będzie krzyczał zapłakany.

Wtedy na miejscu zjawi się policja, która zakuje Handan, jej matkę i ojca w kajdanki.

- Mówiłam ci, że jutra nie będzie. Ostrzegałam, że umrzesz – rzuci jeszcze bez emocji Handan.

- Niech Bóg was wszystkich przeklnie, nienawidzę was! - wykrzyczy Kuzey.

A co będzie dalej?

Śmierć Elif z Miłości i nadziei. Jak Kuzey poradzi sobie po utracie ukochanej?

Karetka dotrze na miejsce i zabierze Elif do szpitala, ale lekarze nie zdołają uratować ukochanej Kuzeya. W kolejnym odcinku zostaną pokazane już sceny z Kuzeyem na cmentarzu.

Śmierć ukochanej będzie dla prawnika ogromnym ciosem, który zmieni jego życie na zawsze. Czy Kuzey zdoła znaleźć w sobie siłę, by żyć dalej po utracie ukochanej?

