Miłość i nadzieja. Handan umrze?! Tragiczny finał rozstania z Kuzeyem!

Miłość i nadzieja. Czy Elif wyjdzie z aresztu? Oto, co zrobi Kuzey! Streszczenie odcinka 65 Ask ve umut (31.10.2024)

Miłość i nadzieja. Kuzey i Handan się rozstaną!

Kuzey odkryje prawdę o manipulacjach swojej narzeczonej Handan i zdobędzie dowód, który nie pozostawi wątpliwości co do jej winy! To właśnie ona ukradła naszyjnik Berka i podrzuciła go rudowłosej, by skompromitować rywalkę w oczach Kuzeya.

Elif siedzi teraz w areszcie, ale Kuzey chcę ją stamtąd wyciągnąć i już w 69. serialu "Miłość i nadzieja" odkryje całą prawdę.

Prawnik zaprosi Handan do swojego domu, a tam na ekranie telewizora wyemituje nagranie, które jasno pokazuje jej zdradziecką intrygę! Filmik nie pozostawi żadnych wątpliwości, ale brunetka i tak obwini Kuzeya za całą sytuację.

Wstydź się! Wynoś się z mojego życia raz na zawsze. Nie chcę cię więcej widzieć – powie stanowczo Kuzey.

Rozzłoszczona Handan spróbuje zatrzymać ukochanego - zablokuje drzwi i zacznie płakać. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy w akcie desperacji ujawni, że widziała nagranie, na którym Kuzey całuje Elif. Kiedy i to nie podziała, zacznie sugerować, że bez ukochanego straci cały sens życia.

"Wykończyłaś nas własnymi rękami. Zrozum to wreszcie" – odpowie chłodno, po czym odejdzie, zostawiając Handan w rozpaczy.

Dramatyczna decyzja Handan. Trafi do szpitala w ciężkim stanie!

Kulminacja wydarzeń nastąpi, gdy zrozpaczona Handan rzuci się pod nadjeżdżający samochód! Kuzey natychmiast zareaguje i zabierze nieprzytomną byłą narzeczoną do szpitala.

Co będzie dalej? O tym dowiesz się z galerii!

Miłość i nadzieja odcinek 69. Przeczytaj streszczenie odcinka

Ege jest zaskoczony, kiedy zastaje chorą Zeynep z Ardą. Zrywa znajomość z dziewczyną. Elif wychodzi z aresztu. Kiedy Handan dowiaduje się, że Kuzey zna prawdę o jej intrygach, grozi, że odbierze sobie życie. Bülent dowiaduje się w końcu, gdzie obecnie przebywa Zeynep.

Kiedy oglądać 69 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 69. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 8 listopada o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zobacz, jak Handan i Kuzey się rozstaną i co wydarzy się później! Czy Handan umrze a Gamze İğdiroğlu pożegna się z rolą w tureckim serialu "Miłość i nadzieja"?

Zdjęcia z 69. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis