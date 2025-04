Zatoka szpiegów, odcinek 16: Engel dopadnie Gretę w Berlinie. Zagrozi jej śmiercią za zdradę Rzeszy – ZDJĘCIA

Zatoka szpiegów, odcinek 16: Engel zaczai się na Franza, by przyłapać go z Gretą. Tak rozpocznie się katastrofa

„Zatoka szpiegów" odcinek 16 (sezon 2, odcinek 7) - niedziela, 13.04.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W Gdyni Heinrich Engel spotka się w kabarecie z Lisą (Weronika Pęter), która znała Gretę w Berlinie, jeszcze zanim wyszła za komandora Kesslera (Mariusz Bonaszewski).

Franz dowie się, że Greta żyje w 16. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 7)

Engel szantażem zmusi Lisę do wyjawienia mu, kiedy ostatni raz widziała Gretę i gdzie. A było to całkiem niedawno, bo Lisie dopiero co udało się zbiec ze stolicy przed swoim oprawcą. Niedługo potem prostytutka (Angelika Kurowska) w knajpie sprzeda informację o tym zdarzeniu Staszkowi (Karol Biskup). W ten sposób Franz dowie się, że Greta żyje i występuje w Berlinie w kabarecie Der Rote Strumpf.

Spotkanie Franza z Gretą w kabarecie w 16. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 7)

W 16. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 7) Franz zadzwoni z berlińskiej willi Evy (Sonia Mietielica) do swojego mieszkania w Gdyni, w którym Staszek będzie dogorywał skacowany po pijackiej nocy i zapyta, jak poprzedniego dnia udała się ustawka na jej jachcie. Chłopak powie mu o Grecie i Franz przeżyje szok! Oczywiście, będzie musiał wieczorem ją zobaczyć. Ale pierwszy dotrze do niej Engel i po jej występie, kiedy rozpozna go wśród publiczności i będzie usiłowała uciec, dopadnie w garderobie:

- Od początku wiedziałem, że kłamiesz. Nie zdążyłem cię przycisnąć. Wolisz rozmawiać tutaj, czy w berlińskiej siedzibie SS?

- Nie mam o czym rozmawiać – odpowie Greta i Heinrich ukarze ją za te słowa.

- Za zdradę jest kara śmierci. Jeśli pomożesz mi zdemaskować Neumanna, mogę cię potraktować łagodnie. Jak ty się mogłaś dać tak omotać? Kłamałaś dla niego, podrzucałaś dowody, zdradziłaś męża, zdradziłaś Rzeszę, teraz znowu świecisz dupą w kabarecie… Dla kogo szpieguje Franz?

Engel nie dowie się tego, bo do garderoby wpadną tancerki i wejdzie właściciel, by go wyprosić. SS-manowi nie uda się uzyskać od niego adresu Grety. Zaczai się więc na nią przed kabaretem. Zobaczy wchodzącego Franza. Neumann będzie musiał sprawdzić na własne oczy, czy jego ukochana żyje. Przekona się, że tak… Greta uśmiechnie się przepraszająco, a on spojrzy na nią z bólem osoby oszukanej. Jak mogła nie dać mu znać, że przeżyła zamach…?!