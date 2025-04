Emanet. Ali zdradza Duygu z modelką? Romans czy intryga? Wyjaśniamy!

Dziedzictwo. To Seher otworzy serce Cicek na miłość? Przekona ją, by nie odstraszył ją mezalians! Streszczenie 546 odcinka Emanet (17.04.2025)

Emanet. Ali ma romans? Te zdjęcia nie pozostawią złudzeń

Ali zdradzi Duygu z Ilaydą? Odkąd tylko modelka pojawiła się na komisariacie, narzeczona komisarza ma co do niej złe przeczucia!

W 548. odcinku tureckiej telenoweli Duygu zobaczy w mediach ich wspólne zdjęcie, co zrujnuje jej marzenia o przyszłości z Alim! Jak będzie mógł jej to zrobić? Wyjaśniamy, co naprawdę wydarzy się pomiędzy przystojnym policjantem a modelką!

Dawna koleżanka Aliego pojawi się w restauracji, gdzie ten będzie chciał umówić się ze swoją narzeczoną.

Zróbmy sobie wspólne zdjęcie na pamiątkę tego spotkania

- rzuci, a zanim komisarz zdąży zareagować, wyciągnie telefon i zrobi sobie z nim selfie. Zobaczą to fotoreporterzy, którzy szybko skojarzą, że Ali musi być nowym chłopakiem znanej piękności!

Po chwili media będą huczały od plotek! W sieci pojawi się zdjęcie Alego i Ilaydy z informacją, że kobieta znalazła nową miłość!

Kiedy Duygu zobaczy te artykuły, jej serce rozerwie się na milion kawałków!

To nie może być prawda...

- wyszepcze załamana.

Całe zamieszanie, po którym Duygu zerwie zaręczyny będzie intrygą Iliady! Dlaczego modelka zagrała na uczuciach przyjaciela i jego narzeczonej? Wyjaśniamy w galerii zdjęć.

Kiedy 548 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 548 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w sobotę, 19 kwietnia 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.