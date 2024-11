Emanet. To dlatego Duygu ucieknie w dniu ślubu z Alim! Będzie miała powód!

Tureckie seriale

Dziedzictwo. To dlatego Duygu porzuci Alego w dniu ślubu! Policjantka z Emanet wyjawi wszystko we wzruszającym liście!

W dniu ślubu Duygu i Alego dojdzie do niespodziewanego obrotu spraw. Policjantka porzuci ukochanego, zostawiając mu jedynie krótką wiadomość na łóżku. Dlaczego postąpił w ten sposób? Zdradzamy, co wyjawi Alemu we wzruszającym liście!