M jak miłość. Marcin najpierw przypomni sobie Izę? Po śmierci Kasi to ona była jego prawdziwą miłością

Kiedy Marcin w "M jak miłość" odzyska pamięć?

Marcin z "M jak miłość" odzyska pamięć, ale nie wcześniej już w nowych odcinkach, które będą emitowane na początku 2025 roku. To już pewne, że w ostatnich odcinkach "M jak miłość" w grudniu nie ma co liczyć na to, że Marcin będzie taki jak dawniej, przypomni sobie wszystko, co się działo przed wypadkiem w lesie, który po pijaku spowodowała Martyna Wysocka (Magdalena Turczeniewicz). Uciekał wtedy przed gangsterem Robertem (Kamil Drężek) i jego ludźmi,a gdy pijana lekarka go potrąciła w jednej chwili zapomniał kim jest i co się z nim działo, że błąkał się po lesie.

Marcin w 1833 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciał Kamy, tylko Martynę

Jakby tego było mało w 1833 odcinku "M jak miłość" Marcin zostawi Kamę (Michalina Sosna), która wprowadzi się do niego bez jego zgody i zacznie poszukiwania Martyny, bo nie będzie miał z ukochaną żadnego kontaktu. A kiedy wreszcie odnajdzie Martynę w szpitalu, okłamie go, że nie chce z nim być, że ich związek nie ma żadnej przyszłości.

Czy rozstanie z Martyną w 1833 odcinku "M jak miłość" sprawi, że Marcin skupi się na tym, by poświęcić się leczeniu, dzieciom i bliskim osobom, które mogą mu pomóc wrócić do zdrowia? Nie do końca, bo Chodakowski nadal będzie traktował wszystkich, jakby byli dla niego zupełnie obcy! Nie da szansy na zbliżenie nawet własnym dzieciom, Szymkowi (Staś Szczypiński) i Mai (Laura Jankowska).

Aż do finału "M jak miłość" w tym roku amnezja Marcina nie ustąpi, więc Martyna nadal pozostanie jedyną kobietą, która kocha, jedyną osobą, którą zna i może ufać.

Marcin najpierw przypomni sobie Izę, bo tylko ją kochał naprawdę!

Fani "M jak miłość" nie mają wątpliwości, że Marcin przypomni sobie wreszcie dawne życie, że scenarzyści wreszcie zakończą wątek amnezji. Tylko na razie bez odpowiedzi pozostaje pytanie, które wspomnienia z przeszłości wrócą do Marcina jako pierwsze. Wielu widzów typuje, że te związane z Izą, którą bardzo kochał zanim żona dopuściła się zdrady z Radkiem (Philippe Tłokiński), odeszła od niego i zażądała rozwodu.

Na profilu SupeSeriale.se.pl na Facebooku zapytaliśmy internautów, kogo Marcin przypomni sobie najpierw i głosowaniu wygrała Iza!

- "Wydaje mi się, że Marcin jednak przypomni sobie Izę. Spędził z nią wiele lat i bardzo, bardzo ją kochał. Albo przypomni sobie zmarłą Kasię, to ona była jego pierwszą prawdziwą miłością. - Ja też byłabym za tym że przypomni najpierw sobie zmarłą Kasię mamę Szymka a potem Izę i dzieciaki - Myślę że przypomni sobie Izę i dzieciaki, bo ich kocha najbardziej - Mam nadzieję, że Izę. Po Kasi to była jego największa miłość. I Kama do pięt jej nie dorasta. Nie da się zmusić do uczucia. A ona go jedynie osacza aktualnie. - Oby Izę i niech wraca do niej - Mi się wydaje że Izę i dzieci bo to było najprędzej wiec przeszłość bardziej"

Historia miłości Izy i Marcina po śmierci Kasi w "M jak miłość"

Iza w "M jak miłość" była miłością Marcina przez osiem lat. To ją pokochał po śmierci Kasi, która zmarła w wiosną 2015 roku podczas porodu. Od początku było wiadomo, że Marcin nie zostanie sam z synem Szymkiem po nagłym odejściu Kasi. W jego życiu od razu pojawiła się kuratorka sądowa, Iza Lewińska, która początkowo miała ocenić, czy Chodakowski nadaje się na ojca, czy pogrążony w żałobie jest w stanie zajmować się Szymkiem. Nie obyło się bez wpadek Marcina, ale ostatecznie udowodnił Izie, że będzie dla Szymka dobrym tatą. Dzięki Izie sąd nie odebrał Marcinowi prawa do dziecka. Z czasem tych dwoje połączyło silne uczucie.

Niestety zdrada Izy z Radkiem wiosną 2023 roku w "M jak miłość" zniszczyła małżeństwo Chodakowskich. Po rozwodzie z ust Marcina padły pamiętne słowa skierowane do Kamy, że już nie potrafi nikogo tak pokochać jak Izę. Ale swoim uporem i determinacją Kama zdobyła wreszcie serce Marcina. Bez większego trudu rozkochała go też w sobie Martyna.