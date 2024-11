M jak miłość, odcinek 1833: Marcin zdruzgotany kłamstwem Martyny. Nie pogodzi się z tym, że już go nie chce!

"M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1829 odcinku „M jak miłość” wtargnięcie Kamy (Michalina Sosna) do jej domu głęboko wstrząśnie Martyną. Usłyszy od niej m.in., że „rozkochała w sobie” Marcina i „ukradła” go jej i jego rodzinie. Wysocka nie będzie zainteresowana rywalizacją o Chodakowskiego i będzie zdania, że była tylko „epizodem bez znaczenia” w jego życiu.

Martyna zerwie kontakty z Marcinem w 1833 odcinku „M jak miłość”

Dlatego Martyna postanowi wycofać się z tej relacji i w 1833 odcinku „M jak miłość” zawalczy o swój spokój wysyłając do Marcina wiadomość z prośbą, by więcej się z nią nie kontaktował.

W 1833 odcinku „M jak miłość” Martyna powie Marcinowi, że go nie chce!

W 1833 odcinku „M jak miłość” Kama wprowadzi się do Marcina, choć on wcale nie będzie miał na to ochoty. Dziewczyna będzie mieć nadzieję, że codzienny kontakt z nią obudzi w nim wspomnienia ich wspólnej przeszłości. Tak się jednak nie stanie, a Chodakowski zamiast zbliżyć się do Kamy, ucieknie przed nią do Martyny, przygnębiony jej milczeniem.

Kiedy w 1833 odcinku "M jak miłość" nie zastanie jej w leśniczówce, pojedzie do niej do pracy – do szpitala w Sochaczewie. Odnajdzie ją tam i zażąda, by prosto w twarz powtórzyła mu to, co dała mu do zrozumienia w wiadomości do niego.

Martyna zemdleje po spotkaniu z Marcinem w 1833 odcinku "M jak miłość"

Wysocka w 1833 odcinku "M jak miłość" zdobędzie się na odwagę i głośno powie Marcinowi, że nie chce go już w swoim życiu. Niepogodzony z jej stratą Marcin wyjdzie, a Martyna, którą wiele będą kosztować wypowiedziane przez nią słowa, straci przytomność... Czy to będzie objaw ciąży Martyny?Okaże się już wkrótce!