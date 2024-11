M jak miłość, odcinek 1833: Martyna zemdleje w szpitalu! Będzie w ciąży? Zwróci się do Marcina z ostatnią prośbą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin w 1833 odcinku "M jak miłość" nie przestanie kochać Martyny. Co prawda wszyscy wokół będą starali się przywołać u niego utracone wspomnienia o Kamie, o tym jaki szczęśliwy był ich związek przed tragicznymi wydarzeniami, Marcin nie odzyska pamięci. A przynajmniej tak będzie twierdził, bo przecież przypomniał już sobie Kamę i dzieci, lecz odrzucił przeszłość.

Kama nie odzyska Marcina w 1833 odcinku "M jak miłość"?

To oznacza, że w 1833 odcinku "M jak miłość" Kama nadal będzie dla niego obcą kobietą, do której nic nie czuje. Nawet rozłąka z Martyną nie zniszczy miłości zrodzonej w tragicznych okolicznościach w leśniczówce lekarki w Kampinosie, miłości, która połączyła Chodakowskiego z nieznajomą, samotną kobietą wskutek traumy, jaką przeżył po porwaniu. Gdyby nie stracił pamięci, pewnie nigdy by się w niej nie zakochał.

A tak w 1833 odcinku "M jak miłość" starania Kamy o odzyskanie Marcina spełzną na niczym. Dla niego wciąż najważniejsza będzie Martyna. Dlatego tak emocjonalnie przyjmie decyzję Martyny, że nie powinni nigdy więcej się widywać, że ich związek skończył się wraz z powrotem Marcina do domu, do rodziny i dzieci.

Kiedy Martyna w 1833 odcinku "M jak miłość" wyśle do Marcina wiadomość z prośbą, by więcej się z nią nie kontaktował, że uczucie, które ich połączyło przysparza im i jego bliskim tylko cierpienia, Chodakowski z trudem zapanuje nad złością, gniewem na ukochaną. Przecież obiecała mu, że we wszystkim mu pomoże, zawsze będzie na niego czekała.

Marcin w 1833 odcinku "M jak miłość" pojedzie do Martyny do szpitala w Sochaczewie

W 1833 odcinku "M jak miłość" Marcin przyjedzie do Martyny do szpitala do Sochaczewa, bo lekarka wróci już do pracy z pacjentami po okresie zawieszenia w prawach wykonywania zawodu. Zapewni ukochaną, że powrót do dawnego życia w żaden sposób nie wpłynął na jego uczucia. Cierpiący na amnezję Marcin nadal nie będzie sobie wyobrażał życia bez Martyny. Ona jednak uzna, że w tych okolicznościach ich związek nie ma racji bytu, że teraz jego rodzina jest najważniejsza!

Martyna w ciąży z Marcinem w 1833 odcinku "M jak miłość"? Straci przytomność w szpitalu!

Co prawda Martyna w 1833 odcinku "M jak miłość" odtrąci Marcina, ale nie na długo. Tego dnia wydarzy się coś, co połączy ich na zawsze. Lekarka zemdleje podczas dyżury w szpitalu. Na pomoc natychmiast pośpieszy jej przyjaciółka Agata (Lidia Pronobis). Czy omdlenie Martyny to objaw ciąży? Czy będzie spodziewała się dziecka Martyna? Wiele na to wskazuje!