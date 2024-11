M jak miłość, odcinek 1826: Marcin przypomni sobie Kamę i dzieci, ale dla Martyny odrzuci piękne wspomnienia - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Amnezja Marcina w 1826 odcinku "M jak miłość" częściowo ustąpi, ale wiele będzie wskazywało na to, że to sam Chodakowski nie chce odzyskać pamięci! To on stworzył tak silną blokadę psychiczną w swojej głowie, że nie chce żyć dawnym życiem... Z Kamą i dziećmi. Jak to w ogóle możliwie?

Kiedy na początku obecnego sezonu "M jak miłość" Marcin zaginął, a Martyna Wysocka znalazła go błąkającego się po leśnej drodze, nie wiedział już kim jest, jak się nazywa i nie zależało mu na tym, by się tego dowiedzieć. To dlatego ukrył się w leśniczówce lekarki na odludziu, nie zgłaszał się na policję i międzyczasie zakochał się w uzależnionej od alkoholu Wysockiej.

W 1826 odcinku "M jak miłość" Marcin zobaczy zdjęcia Kamy i dzieci

W 1826 odcinku "M jak miłość" Martyna wtajemniczy Marcina w kulisy jego dawnego życia z Kamą, pokaże mu zdjęcia z partnerką i jego dziećmi, Szymkiem (Staś Szczypiński) i Mają (Laura Jankowska). Jednak nawet rodzinne ujęcia Chodakowskich z najbliższymi nie wrócą mu wszystkich wspomnień z przeszłości.

- Dalej sobie niczego nie przypominasz? - Nic, zupełnie... Nie mogę tego ogarnąć, że mam dzieci, rodzinę, że jest jeszcze jakaś kobieta... - Dobra, wracajmy, co? Odpoczniesz, złapiemy kilka godzin snu i jutro podejmiesz decyzję... W zasadzie jedyną możliwą w tej sytuacji. Nie mamy prawa im przedłużać tej traumy, nie? Zresztą i tak cię znajdą...

Marcin w 1826 odcinku "M jak miłość" przypomni sobie jaki był szczęśliwy z Kamą i dziećmi

Wszystkiego, czego w 1826 odcinku "M jak miłość" Marcin dowie się o Kamie i dzieciach, nie powstrzyma go jednak, by spędzić z Martyną kolejną namiętną noc. Miłość do lekarki okaże się silniejsza niż uczucie, które jeszcze do niedawna łączyło go z Kamą.

O poranku w 1826 odcinku "M jak miłość" Marcin wymknie się z łóżka, pójdzie nad jezioro i tam przypomni sobie Kamę, Szymka i Maję, dzień, w którym ukochana zamieszkała u niego, a także najpiękniejsze chwile ich związku. Ze względu na Martynę odrzuci jednak te wspomnienia. A tak niewiele będzie brakowało, by w pełni odzyskał pamięć.

- Może to się wszystko jakoś ułoży? Pamiętaj, że ja tutaj będę. We wszystkim ci pomogę... - Co będzie z nami? - zapyta Marcin, by nie stracić Martyny. - Marcin, ty masz rodzinę. Musisz dać sobie szansę, im też musisz dać szansę… - zapewni Wysocka.

Martyna w 1826 odcinku "M jak miłość" zawiadomi Kamę, gdzie jest Marcin

Po kilku godzinach w 1826 odcinku "M jak miłość" Martyna zawiadomi Kamę,że Marcin jest u niej. Zadzwoni do partnerki Chodakowskiego, by przekazać jej, że od miesięcy mieszka z jej facetem. Słysząc słowa Martyny roztrzęsiona Kama wypuści z rąk pudełko ze szpilkami. Od razu ruszy z Olkiem (Maurycy Popiel) do leśniczówki lekarki, gdzie dokona szokującego odkrycia, bo Marcin jej nie pozna...