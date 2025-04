M jak miłość, odcinek 1866: Bartek przyzna się przyjaciółce Doroty, co go łączy z Natalką. Nigdy nie pokocha innej - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1867: Tak Jakub dowie się o ciąży Kasi. Usłyszy, co żona powie o niechcianym dziecku! To on będzie ojcem?

„M jak miłość" odcinek 1866 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

To Ada w 1866 odcinku "M jak miłość" jako pierwsza usłyszy prawdę o "związku" Bartka i Natalki. To będzie ciąg dalszy tego, co się działo tuż po powrocie Doroty do Grabiny, gdy dotarły wiadomości o ślubie jej męża z policjantką. Takie plotki rozsiała Hania (Wiktoria Basik), córka Natalki, ale oczywiście nie było w nich ani ziarna prawdy. Niestety w dniu przyjazdu do Polski Dorota zobaczyła Bartka trzymającego na rękach Natalkę i dorobiła sobie historię o tym, jak ukochany związał się ze swoją przyjaciółką. Wyjechała do USA, bo nie mogła znieść tego, że Bartek jest z Natalką, że na nią nie czekał.

Przyjaciółka Doroty w 1866 odcinku "M jak miłość" pozna plany Bartka na przyszłość

Wszystko się wyjaśni w 1866 odcinku "M jak miłość" podczas rozmowy Bartka z Adą w Warszawie. Przyjaciółka Doroty dowie się od Lisieckiego, że ten zamierza pozbyć się majątku ukochanej, włącznie z pieniędzmi, które dostanie za sprzedaż domu w Grabinie, by założyć fundację jej imienia i pomagać nieuleczalnie chorym na raka.

Bartek kocha tylko Dorotę! W 1866 odcinku "M jak miłość" powie, że nie jest z Natalką

Na tym nie koniec, bo Bartek w 1866 odcinku "M jak miłość" powie Adzie, że po stracie Doroty nie chce już żadnej innej kobiety, że zawsze będzie kochał tylko żonę i z nikim się nie zwiąże. Dla Ady stanie się jasne, że związek Bartka i Natalki to pomyłka, że Dorota źle oceniła to, co widziała w Grabinie.

Nie trudno się domyślić, że Ada w 1866 odcinku "M jak miłość" od razu zadzwoni do Doroty, która wciąż będzie się poddawać leczeniu w szpitalu w Bostonie i przekaże jej, to co powiedział Bartek o Natalce. W jednej chwili Dorota odzyska nadzieję, że po powrocie do Bartka ten zdoła jej wybaczyć i znów będą razem. Ale zanim to nastąpi będzie musiała jeszcze dokończyć leczenie, by w pełni wyzdrowieć i pokonać raka.