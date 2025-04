Zatoka szpiegów 2, odcinek 16: Niemcy przeszkodzą w ucieczce Redlińskich. Jadzia zobaczy, do czego zdolny jest jej ojciec – ZDJĘCIA

„Zatoka szpiegów" odcinek 16 (sezon 2, odcinek 7) - niedziela, 13.04.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W jednej chwili Redliński będzie rozmawiał z Franzem o sabotażu "Bismarcka". W kolejnej zamorduje człowieka.

Ucieczka Redlińskiego i Jadzi z Gdyni w 16. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 7)

W 16. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 7) Franz i Eva fortelem doprowadzą do wyjazdu inżyniera Redlińskiego i Jadzi z Gdyni (Gotenhafen). Stromberg powie Bergmanowi, że chce, by porucznik Neumann towarzyszył jej do Berlina, gdzie będzie gościć u ministra Goebbelsa i prosić go o pozwolenie zorganizowania rautu na „Bismarcku”. I że wyjadą pociągiem. Ale w rzeczywistości nadadzą tylko dwie skrzynie bagażu, by zmylić pracującego dla komandora Wulfa (Mateusz Nędza) i czmychną z ukrytymi w samochodzie uciekinierami bocznymi drogami do stolicy Rzeszy. Redliński z córką ma zostać po drodze przejęty przez kuriera, który zawiezie ich do Francji, skąd trafią do Londynu. Inżynier będzie mieć walizkę z cenną dokumentacją swojego wynalazku - anteny do namierzania U-Bootów – ze sobą. Kiedy skrzynie zostaną odkryte na dworcu, Bergman wyda rozkaz zatrzymania każdego podejrzanego samochodu. Podczas postoju w lesie, nad małym stawem, Redliński da Franzowi szkice swojego planu sabotażu pancernika. Nagle usłyszą warkot silnika motocykla...

Redliński zabije w 16. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 7)

W 16. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 7) leśny postój nie skończy się dobrze dla niemieckiego patrolu na motocyklu. Sprawdzą samochód, w którym nikogo nie znajdą, bo Redliński schowa się pod jedną z łódek, a Jadzia pod drugą. Ale jeden z żołnierzy i tak będzie chciał wszystko obejrzeć. Za chwilę on i jego kolega będą już martwi. Jednego zastrzeli Franz, a drugiemu inżynier roztrzaska głowę kamieniem. Będzie w nią uderzał raz za razem w zapamiętaniu, a Eva będzie trzymać Jadzię… Po wszystkim Redliński weźmie córkę w ramiona:

- Przepraszam, przepraszam… Nic ci nie jest?

- Dziękuję – odpowie Jadzia.

Franz podprowadzi motocykl pod drzewo przy drodze, ułoży obok ciała Niemców, obleje benzyną i podpali, by zatrzeć po nich ślady. Z Evą, inżynierem i Jadzią ruszą w dalszą drogę...