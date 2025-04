Emanet. Tak zginie Aziz! To Yaman odda śmiertelny strzał do swojego wroga?

Miłość i nadzieja. Kuzey i Sila zostaną rodzicami? Naciye będzie przerażona tym, co zobaczy! Streszczenie odcinka 182 Ask ve umut (29.04.2025)

Finał 2. sezonu Emanet. Śmierć Aziza!

Już wkrótce widzowie tureckiej telenoweli Emanet zobaczą wstrząsający finał 2. sezonu. To właśnie w tym odcinku z życiem pożegna się Seher, a jej śmierć doprowadzi do płaczu wielu fanów telenoweli. Przypomnijmy, że Seher zostanie śmiertelnie postrzelona na ślubie Ziyi i Cicek. Zginie w ramionach Yamana, na oczach bliskich, w tym małego Yusufa.

Jak się okazuje, w tym odcinku dojdzie do jeszcze jednej śmierci! Bohaterem, który pożegna się z życiem będzie Aziz! Do tych wstrząsających scen dojdzie już po udanym zamachu na Seher.

Czytaj także: To się stanie z Yusufem po śmierci Seher! Ten widok łamie serce. Kolejna trauma małego bohatera Emanet

Fani serialu zobaczą, jak Aziz odkrywa, że osobą, która od początku mieszała w jego życiu i sprawiła, że stał się śmiertelnym wrogiem Yamana Kirimli był nie kto inny, tylko jego własny brat! To będzie dla niego ogromny cios!

To ty byłeś wrogiem, którego szukałem od samego początku! To byłeś ty! Zrobiłeś to wszystko

- wykrzyczy, dając bratu kolejne, mocne ciosy.

Lekarz chwyci za broń, ale nie zdecyduje się strzelić z niej do własnego brata. Zamiast tego wyrzuci go z posiadłości. Będzie chciał, by ten przeżył wygnanie tak samo, jak on przed laty.

Chwilę później u Aziza pojawi się Yaman, który będzie przekonany, że to on zabił jego ukochaną żonę.

Zapłacisz za wszystko co zrobiłeś! Łajdak, który ośmielił się zabić kobietę, którą kocham!

- powie Kirimli, trzymając broń przy głowie Aziza.

Wtedy dowie się od lekarza, że za wszystkim stał jego brat. Kiedy Yaman od niego wyjdzie, wróci jego upokorzony brat. Wyjmie broń i strzeli do Aziza! To będzie jego koniec!

Początek 3. sezonu serialu Dziedzictwo - pojawienie się Nany

W kolejnym sezonie Emanet w życiu Yamana pojawi się Nana. Kobieta stanie się opiekunką Yusufa i to właśnie jej chłopiec zaufa jako jedynej, po stracie ukochanej ciotki.

Wtedy też wyjdzie na jaw, że Nana jest siostrą Aziza!

Polecamy: Taki będzie początek 3. sezonu Emanet. Śmierć Seher i debiut Nany!

Będzie 3. sezon Emanet w tv?

Jak już informowaliśmy, finałowy odcinek 2. sezonu Emanet zostanie wyemitowany na początku maja 2025 roku. Telewizja Polska potwierdziła, że ma w planach emisję także 3. sezonu tego hitu znad Bosforu.