Emanet. Ślub Ziyi i Cicek. Ogrom szczęścia i wielka tragedia...

Tureckie seriale

Dziedzictwo. Ślub Ziyi i Cicek. Tak szczęśliwe chwile zmienią się w koszmar! Finał 2. sezonu Emanet

W tureckiej telenoweli Dziedzictwo będzie się działo! Przed nami wzruszający i pełen emocji finał 2. sezonu serialu. Co nasz czeka w ostatnim odcinku? To nie tylko śmierć Seher, ale także ślub Ziyi i Cicek. Dla brata Yamana i jego narzeczonej będzie to bardzo szczęśliwy moment. Zakończy się jednak wielką tragedią!