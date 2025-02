Emanet. Zdradzamy finał 2 sezonu! Śmierć głównej bohaterki!

Tureckie seriale

Dziedzictwo. Koniec 2. sezonu Emanet. Kiedy finał? Yaman straci ukochaną na zawsze!

Trwa emisja drugiego sezonu tureckiego hitu "Emanet". Głównych bohaterów produkcji, Seher i Yamana, czeka jeszcze wiele chwil. Tymczasem my, z dużym wyprzedzeniem, zdradzamy, co wydarzy się w ostatnim odcinku. W finale 2 sezonu serialu "Dziedzictwo" dojdzie do śmierci Seher! Yaman straci ukochaną na zawsze! Zobacz ZDJĘCIA z tych scen.