Emanet. Aziz wróci jako wróg Yamana!

Seher odzyska pamięć i dalsza opieka Aziza nie będzie jej już potrzebna. Okaże się jednak, że wątek lekarza w telenoweli Emanet jeszcze się nie zakończy! Yaman wie, że lekarz Seher jest synem jego największego wroga. Choć Aziz upierał się, że nie ma ze swoją mafijną rodziną już nic wspólnego, po śmierci swojego brata, to on ma zostać jej głową!

Już po drugim ślubie Seher i Yamana, dojdzie do spotkania, gdzie Aziz i Yaman staną oko w oko jako rywale! Do ich spotkania dojdzie podczas spotkania biznesowego w sprawie ważnego kontraktu. Yaman, przekonany, że przychodzi tylko dopinać szczegóły, dowie się, że pojawił się konkurent, który także został na to spotkanie zaproszony. Po chwili do gabinetu wkroczy Aziz!

Kiedy mężczyźni zostaną sami, Yaman z wrogością podejdzie do lekarza. Dla niego to jawne wypowiedzenie wojny! Tak tłumaczył się będzie Aziz:

Nie wypowiedziałem nikomu wojny! Robię to dla swojej rodziny. Przyszedłem tutaj, żeby zawrzeć korzystną transakcję. Ale jeśli naprawdę chcesz wojny, wiesz, co się wydarzy.

Dalszy przebieg spotkania będzie niekorzystny dla Aziza. Yaman sprowadzi go na ziemię i przestawi jako laika. Ostatecznie to Kirimli zdobędzie kontrakt. Czy to jednak koniec konfrontacji Aziza i Yamana?

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.