Dramat w "Miłości i nadziei". Naciye skontaktuje się z matką Sili!

Miłość i nadzieja. Naciye chce się pozbyć Sili z domu! Oto, co jej powie. Streszczenie odcinka 179 Ask ve umut (24.04.2025)

Miłość i nadzieja. Kuzey zostanie ranny! Sila go uratuje?

W nadchodzących odcinkach serialu "Miłość i nadzieja" widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Sila wpakuje się w ogromne tarapaty, a Kuzey stanie się celem ataku jej oprawców. W pewnym momencie jeden z nich dźgnie go nożem!

Sila, widząc, co się stało, natychmiast ruszy na ratunek. Gdy oprawcy uciekną, dziewczyna zabierze rannego Kuzeya w bezpieczne miejsce, czyli do dawnego domu Bülenta i Feraye. To właśnie tam na moment będą mogli odetchnąć od niebezpieczeństwa.

Sila ponownie zaopiekuje się rannym Kuzeyem, tak jak wtedy, gdy wyciągnęła go z płonącego wraku samochodu. Opatrzy jego ranę i zrobi wszystko, by ulżyć mu w cierpieniu. Ta sytuacja ich do siebie zbliży.

Sila i Kuzey spędzają razem miły wieczór, będą razem oglądać telewizję.

Naciye dowie się o wszystkim. Tak spróbuje pozbyć się Sili

Niestety, ich wieczór zostanie przerwany przez zaniepokojoną matkę Kuzeya – Naciye. Kobieta będzie chciała sprawdzić, co dzieje się z jej synem. To, co zobaczy, tylko podsyci jej podejrzenia, co do relacji Sili i Kuzeya.

- Stało się to tam, gdzie ją wysłałaś. Twoja firma sprzątająca to zrobiła - wyjaśni matce oburzony Kuzey.

Jak się dowiedzieliśmy, Naciye nie zamierza pozwolić na to, by Sila zbliżyła się do jej syna. Jakie intrygi uknuje, by ich rozdzielić?

Jej działania staną się coraz bardziej niebezpieczne!

Czy Naciye zdoła zniszczyć szansę na szczęście Sili i Kuzeya? Czy jej intrygi okażą się skuteczne? Sprawdź, co wymyśli starsza kobieta w naszej galerii zdjęć!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.