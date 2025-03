Emanet. Aziz jest mordercą? Wyjdą na jaw fakty z przeszłości lekarza

Zatoka szpiegów, odcinek 16: Franz zdoła przemycić uratowaną Evę do Szwecji? Dołączą do nich inżynier Redliński i Jadzia - ZDJĘCIA

Emanet. Prawda o Azizie. Lekarz jest mordercą?

Aziz dostanie informację, która nim wstrząśnie. Dowie się od sekretarki, że jego matka dzwoniła z tragiczną wiadomością o śmierci jego brata.

Lekarz usłyszy, że Yıldırım zginął w strzelaninie. Chociaż ma już swoje, spokojne i ułożone życie, przed oczami staną mu fakty z przeszłości... Choć bardzo przeżywa to, czego się właśnie dowiedział, odmówi przyjazdu do domu. Odmówi, bo przed laty został wydziedziczony przez własną matkę... Dlaczego zabrała mu nazwisko i kazała się wynosić?

To wyjdzie na jaw, kiedy Aziz siłą zostanie zabrany do rodzinnego domu. Widzowie zobaczą, co wydarzyło się tam przed laty. Wspomnienia lekarza będą pełne bólu i żalu...

Na ekranach pojawią się sceny z przeszłości. Młody, pijany Aziz pokłócił się z ojcem, który zmuszał go do przestępczej działalności. Chciał, by to właśnie Aziz został jego następcą i kontynuował interesy. Ten jednak nie chciał się na to zgodzić. Nie chciał być taki, jak on. Miał własne plany, chciał zostać lekarzem.

Nad ranem Aziza obudził widok matki klęczącej nad ciałem męża. On sam trzyma w ręku broń... Czy pod wpływem alkoholu zabił własnego ojca? Ocucił go policzek od matki.

Nie jesteś już moim synem. Przeklinam dzień, w którym cię urodziłam!

- powiedziała mu wtedy kobieta.

Czy Aziz zabił własnego ojca? Zobacz w galerii fakty z przeszłości lekarza Seher.

Kiedy emisja 539. odcinka Emanet w TV?

Odcinek 539 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w czwartek, 10 kwietnia 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.