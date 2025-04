Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3176: Malwina załamie Małgorzatę swoją decyzją! Wyprowadzi się - ZDJĘCIA

W 3176 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Malwina (Joanna Gleń) podejmie decyzję, która wstrząśnie całą rodziną i zaskoczy wszystkich widzów. Jej postanowienie o wyprowadzce stanie się ogromnym ciosem dla Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska), która nie będzie mogła pogodzić się z utratą bliskiej więzi. Jak do tego dojdzie? Co skłoni Malwinę do tak drastycznego kroku? Czy Małgorzata w 3176 odcinku serialu "Barwy szczęścia" przekona ją, aby nie wprowadzali się razem z Hermanem (Maciej Raniszewski)? Szczegóły oraz ZDJĘCIA poniżej.