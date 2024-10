Barwy szczęścia, odcinek 3071: Malwina dostanie szału w szkole Emilki i pokłóci się z ojcem Aliny! Stanie w obronie córki - ZDJĘCIA

"Barw szczęścia" odcinek 3071 - środa, 13.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3070 odcinku "Barw szczęścia" Malwina dowie się od Jerzego (Bronisław Wrocławski) i Hermana (Maciej Raniszewski) o szkolnych problemach Emilki, co wzbudzi w niej ogromne wyrzuty sumienia. Kobieta postanowi nie zwlekać ani chwili dłużej, dlatego też w 3071 odcinku "Barw szczęścia" wybierze się do szkoły córki wyjaśnić wszystkie problemy.

Zdradzamy, że Malwina w 3071 odcinku "Barw szczęścia" nie wytrzyma napięcia i rozpocznie pełną emocji awanturę w szkole. Kobieta wda się w dyskusję z ojcem Aliny, dziewczynki, która jako pierwsza gnębiła Emilkę w szkole z powodu choroby jej matki. Rozmowa między dorosłymi nie pójdzie jednak po myśli Malwiny. Ojciec Aliny zlekceważy problem, jaki dotknął Emilkę i sam stanie po stronie swojego dziecka.

Choroba Malwiny powróci? Zacznie awanturować się w szkole Emilki w 3071 odcinku "Barw szczęścia"

Nie można zapomnieć, że Malwina wciąż zmaga się z problemami psychicznymi po pobycie w szpitalu psychiatrycznym. W 3071 odcinku "Barw szczęścia" jej stan psychiczny znów zacznie się chwiać, gdy dowie się, że Emilka nadal pada ofiarą hejtu.

Malwina obwini siebie za to, co spotkało jej córkę, ponieważ wie, że jej choroba miała wpływ na postrzeganie dziewczynki przez rówieśników. W 3071 odcinku "Barw szczęścia" jej złość i frustracja mogą jednak doprowadzić do dramatycznych konsekwencji…

Emilka znowu ofiarą hejtu w "Barw szczęścia". Interwencja Malwiny pogorszy sprawę?

W 3071 odcinku "Barw szczęścia" Malwina stanie w obronie swojej córki i nie zawaha się przed konfrontacją. Hejt, z którym zmaga się Emilka, przytłoczy Malwinę do granic wytrzymałości, co doprowadzi do poważnego starcia w szkole, jednak czy takie rozwiązanie pomoże rozwiązać spór między dziećmi? Czy Malwina swoim zachowaniem nie pogorszy sprawy? Dowiemy się niebawem!