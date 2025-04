Barwy szczęścia, odcinek 3170: Małgorzata wystawi Józefinie słony rachunek za Andrzeja. Związek z nim będzie miał swoją cenę

Barwy szczęścia, odcinek 3182: Ostatnie pożegnanie Henryka! Na pogrzebie Kępskiego dojdzie do kolejnej tragedii - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3170 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Marczakowie w dalszym ciągu nie mogą się otrząsnąć z powodu tego, jak zmieniła się Józefina pod wpływem miłości do Andrzeja. Zasługę przypisują sobie. To Małgorzata dopilnowała, by Dżo spotykała się z Zastoją-Modelskim, a jego popchnął w jej kierunku Jerzy (Bronisław Wrocławski).

Nowa Józefina w serialu „Barwy szczęścia"

Jerzy uważa, że żona miała wspaniały pomysł z wyswataniem Józefiny i Andrzeja. Małgorzata nie zrobiła tego bezinteresownie. Chciała, by Dżo przestała się interesować jej córką (Maria Dejmek) i Cezarym (Marcel Opaliński). By zajęła się własnymi sprawami. Marczak uznał nawet, że Zastoja-Modelski jest tak świetny, że nawet szkoda go dla Rawiczowej, która nie jest najłatwiejszą osobą.

Małgorzata wystawi Józefinie rachunek za Andrzeja w 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3170. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po zaciągnięciu kredytu Józefina kupi Andrzejowi jego „rodowy” pałacyk, a on podpisze umowę zakupu jako nowy właściciel. Potem oboje pojadą do Marczaków wręczyć im zaproszenia na ślub – te niezwykle eleganckie, ze złotą nicią, sprezentowane przez Zastoję-Modelskiego. Dżo uroczyście obwieści Małgorzacie, że ona i jej mąż będą jej honorowymi gośćmi. Zwoleńska przyzna się Rawiczowej, że zazdrości jej szczęścia. Widzi bowiem przecież, że ono wręcz rozpiera jej przyjaciółkę, która zachowuje się jak nastolatka. Józefina potaknie – właśnie tak się czuje, „jakby miała szesnaście lat i po raz pierwszy się zakochała”. Powie Małgorzacie z ogromną wdzięcznością, że to wszystko dzięki niej i że nigdy nie będzie w stanie w pełni się jej odpłacić, ponieważ Andrzej jest „bezcenny”. Zwoleńska zapyta znienacka:

- Mam ci wyznaczyć honorarium za Andrzeja?

Wkrótce Dżo przyjdzie zapłacić słony rachunek za swoją wielką miłość, za którą los okrutnie ją ukarze. Zastoja-Modelski ulotni się ze wszystkim, co do niej należy. Jak wówczas poczują się Marczakowie, którzy egoistycznie popchnęli ją do tego związku?

