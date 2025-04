Barwy szczęścia, odcinek 3169: Natalia zrobi się zazdrosna o Czarka. Już nie będzie najważniejsza dla Cezarego – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3169 - piątek, 11.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Natalii nie było łatwo przyzwyczaić się do myśli o tym, że jej narzeczony, a od niedawna mąż, ma małe dziecko z inną kobietą. Na początku Cezary nie palił się do tego, by spędzać z synem dużo czasu. Ale to właśnie zaczęło się zmieniać.

Natalia nie do końca zaakceptowała Czarka w serialu "Barwy szczęścia"?

Pierwsze spotkanie Natalii z Czarkiem w serialu „Barwy szczęścia” nie było specjalnie radosne. Zwoleńska zobaczyła dziecko, uśmiechnęła się półgębkiem i.. to by było na tyle. Przed Cezarym robiła jednak dobrą minę do złej gry i zachwycała się, jak wspaniale do siebie pasują z synkiem.

Zazdrość Natalii w 3169 odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3169. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia będzie czekać z Leą na Cezarego w ich nowym domu. Mąż będzie się spóźniał – wciąż będzie u Józefiny żegnać się z Czarusiem po odwiezieniu go Sofii:

- Nie mogę wyjść. Tak się przyzwyczaiłem, że jest u nas, że trudno mi go zostawić.

- Może… zostaw już Czarka z mamą? - zapyta Natalia.

- Ale Czaruś mnie nie puszcza… Tak, brzdącu, o tobie mówię – odpowie rozbawiony Cezary.

- Za ile będziesz? - dopyta zniecierpliwiona Zwoleńska.

- Jeszcze chwilę mi zejdzie. Omawiamy urodziny Czarka, bo mama zaproponowała, żeby zrobić u niej.

- Czekamy na ciebie z Leą… - Natalia będzie rozczarowana, że razem ze swoją córką przegrywają z miłością Rawicza do swojego pierworodnego.

- Co bąblu, chcesz do taty na rączki? Dobrze! Kochanie, jesteś tam?

- Jestem, jestem… - odpowie zazdrosna o małego Natalia.

- Kocham cię, pa – zakończy Cezary, a żona tylko smutno spojrzy przed siebie.