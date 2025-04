Barwy szczęścia, odcinek 3168: Wanda obwini się za zrujnowanie życia Tomaszowi. Teraz jej odpłaci – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3168 - czwartek, 10.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W życiu Wandy dochodzi do poważnych zmian. Niemal każdy dzień przynosi przykrą niespodziankę albo istotną decyzję. Kępska właśnie postanowiła się rozwieść. Natalia (Maria Dejmek) nie wzięła jej sprawy, ale skontaktowała z innym prawnikiem.

W 3169. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk pozbawi Wandę wspólnych pieniędzy

W 3169. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wanda przekona się, jak mściwy jest Henryk. Mąż opróżni wspólne konto i pozbawi ją środków do życia w odwecie za pozew rozwodowy. Będzie oczywiste, że Henryk chce przed rozwodem ukryć przed żoną majątek.

Wanda napisze CV w 3168. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3168. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz zapewni Wandę, że finansowo zawsze może na niego liczyć.

- Nie będziesz przez całe życie płacił za moje błędy – odpowie Kępska.

- Jesteś moją mamą – stwierdzi Tomek czule.

- Taką, która rujnuje ci życie. Twoja dziewczyna już się wyprowadziła. Co jeszcze przeze mnie stracisz?

Tomasz powie, że to wszystko wina ojca, ale mama się z nim nie zgodzi i obwini także siebie.

- Wiem, że chcesz być samodzielna i zachować się honorowo, ale zanim dojdzie do podziału majątku, możesz tutaj mieszkać. To nie jest żaden problem. Ile tylko potrzebujesz – powie jej Tomek.

Wanda jednak nie pozwoli się utrzymywać i oznajmi, że poszuka pracy:

- Tylko kto przyjmie kobietę po sześćdziesiątce…? Nie mam udokumentowanego doświadczenia, nawet CV nie jestem w stanie samodzielnie napisać.

Ale kiedy wieczorem Tomasz wróci do domu, Wanda będzie miała już połowę CV, które on uzupełni i doszlifuje, jeszcze zanim dostanie od niej ulubione gołąbki. Z dokumentu w komputerze okaże się, że Wanda urodziła się w 1962 roku, ukończyła międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Warszawskim i przez rok pracowała w PRL-u w państwowym przedsiębiorstwie. Potem przez dziewięć lat współprowadziła firmę męża. Wszystko za mało, by mieć prawo do emerytury.

- Nie martw się, napiszemy to razem – zapewni mamę Tomek, syn doskonały.

Wkrótce Wanda zderzy się z rzeczywistością i okrutnym dla dojrzałych kobiet rynkiem pracy.