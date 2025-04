Koniec M jak miłość. Rodzina Marcina powiększy się ostatnim 1871 odcinku!

"M jak miłość" odcinek 1871 - finałowy odcinek przed wakacjami, wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W finałowym, 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami rodzina Marcina powiększy się! Jak to możliwe, że nagle Chodakowski znajdzie się "pod ścianą", będzie postawiony w dość trudnej dla siebie sytuacji i w kilka sekund musi zadecydować o swojej przyszłości?! Zamieszanie w rodzinie detektywa wywoła śmiała i odważna Kama. To Ślązaczka wymyśli, że bierze sprawy w swoje ręce, chce oficjalne dołączyć do rodziny ukochanego i przestać być "jedynie" jego partnerką. Kama chce, by stworzyli prawdziwą rodzinę! Oświadczy się Marcinowi, by wziąć z nim ślub!

Rodzina Marcina powiększy się w finałowym, 1871 odcinku "M jak miłość"!

I tak oto rodzina Chodakowskich powiększy się. Marcin przyjmie oświadczyny ukochanej, która przestanie być jego dziewczyną, a stanie się narzeczoną! Zapewne niedługo wezmą ślub, ale to kwestia na później. Ślubne rewelacje na pewno nie zdążą wydarzyć się jeszcze przed przerwą wakacyjną.

Chodakowski w 1871 odcinku "M jak miłość" będzie bardzo zaskoczony takim obrotem spraw. Kocha swoje dzieci, z żoną Izą (Adriana Kalska) się rozstał, a z Kamą tworzył związek, ale bez nacisku na formalizowanie go. To nie jego decyzją rodzina się powiększy.

- (...) Ale się ze mną nie ożenisz, prawda? - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa nieco roztrzęsionej Kamy, która będzie chciała upewnić się, że wszystko pójdzie zgodnie z jej planem.

- To nie tak... Po prostu byłem już żonaty, wiesz, jak to się skończyło... Może dlatego... nigdy nawet nie pomyślałem... Bałem się nazwać rzeczy po imieniu... Przyznać wprost, że bardzo cię kocham. Że już jesteśmy rodziną... I że chcę, z całego serca, bardzo chcę, żebyś została moją żoną... Daj mi ten pierścionek, głuptasie... I nie płacz, tusz ci się rozmaże! - Chodakowski sam przyzna, że już czuje się z Kamą jak w rodzinie. Na oficjalny ślub trzeba będzie nieco poczekać.

Przyszłość Kamy i Marcina rozstrzygnie się dopiero w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Jak Maja (Laura Jankowska) z Szymkiem (Staś Szczypiński) zareagują na zaręczyny taty? Zapewne dobrze, bo całkiem niedawno Szymek sam wspominał, że Kama idealnie nadaje się na żonę dla ukochanego ojca. Reakcję dzieci i bliskich wobec zaręczyn Kamy widzowie zobaczą najprawdopodobniej dopiero w nowych odcinkach "M jak miłość", już po przerwie wakacyjnej.