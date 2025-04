M jak miłość, odcinek 1868: Piotrek przed wyjazdem przekaże Kingę pod opiekę Hoffmana! Nie przewidzi, co psychol zrobi jego żonie - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia nie przyzna się Mariuszowi, że ma dziecko z Jakubem! Wmówi mu, że to on jest ojcem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1868 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1868 odcinku "M jak miłość" Darek wpadnie z kolejną sąsiedzką wizytą do Zduńskich. Ale tym razem już nie wprosi się na żadną kolację, ani także nie zaprosi małżonków do siebie tylko postanowi wyciągnąć Piotrka na wspólne wyjście. Tyle tylko, że to nie będzie możliwe, gdyż akurat w tym dniu Zduńskiemu wypadnie służbowy wyjazd do Szczecina, co stanie się ogromną szansą dla Hoffmana!

A to dlatego, że w 1868 odcinku "M jak miłość" będzie to oznaczało tylko 1! A mianowicie, że Kinga zostanie sama w domu z dziećmi! A właściwie to Lenką (Olga Cybińska), gdyż Misiek (Aleksander Bożyk) wciąż będzie na kolonii, a bliźniaczki (Julia, Marcelina Kempka) pod opieką babci Krysi (Hanna Mikuć)!

- Squash dziś wieczorem? - zaproponuje Darek.

- Po pracy lecę do Szczecina - oznajmi mu Piotrek.

- Zostawiasz żonę z dziećmi? - dopyta uradowany pod nosem Hoffman.

Piotrek poprosi Hoffmana, aby pod jego nieobecność zaopiekował się Kingą w 1868 odcinku "M jak miłość"!

Ale oczywiście w 1868 odcinku "M jak miłość" sąsiad nie da tego po sobie poznać, przez co Zduński niczego się nie domyśli! I nieświadomy niebezpieczeństwa sam wepchnie żonę w ramiona psychola, gdyż poprosi go, aby pod jego nieobecność miał na nią oko, co Hoffman oczywiście zgodzi się uczynić. I to już z uśmiechem na ustach!

- Mam nadzieję, że sąsiad będzie miał oko na dom - poprosi Zduński.

- Na wszystko. Sąsiad służy pomocą w każdej sprawie - zapewni go psychol.

I tuż po powrocie do domu w 1868 odcinku "M jak miłość" Hoffman już zacznie działać! Darek najpierw zacznie obserwować i podglądać Kingę, a także robić jej kolejne półnagie zdjęcia, gdy ta znów będzie przebierać się w sypialni, a już po wyjeździe jej męża już bardziej zdecydowanie przystąpi do akcji i postawi na odważniejsze kroki!

Tym bardziej, że przekupi jeszcze swoją córkę Sarę (Nadia Smyczek) i da jej pieniądze na wspólne zakupy z Lenką, dzięki czemu pozbędzie się z domów obu dziewczyn! I wówczas Kinga zostanie już zupełnie sama!

Hoffman zwabi do siebie Zduńską i odurzy narkotykiem w 1868 odcinku "M jak miłość"!

I w tej sytuacji w 1868 odcinku "M jak miłość" Darek nie będzie miał zamiaru już dłużej czekać i od razu postanowi zwabić osamotnioną Kingę do siebie! Ale za 1 razem mu się to nie uda!

- Skoro jesteśmy już niedaleko mojego domu, to wpadniesz na drinka? - zaprosi ją Hoffman, ale Zduńska nie przystanie na jego propozycję.

Jednak w 1868 odcinku "M jak miłość" Hoffman tak łatwo nie odpuści i spróbuje swoich sił po raz kolejny! Psychol nie przyjmie odmowy i nie zrezygnuje ze swojego planu, tyle, że teraz to inaczej rozegra i zagra ich córkami, wobec czego Zduńska już nie będzie mogła przejść obojętnie. I wówczas oczywiście zjawi się u Darka, który odurzy ją narkotykiem, rozpuszczonym w herbacie!

- Znalazłem coś bardzo niepokojącego. Myślę, że sama powinnaś to zobaczyć. Dotyczy to też twojej córki - zaalarmuje ją Darek, dzięki czemu w końcu osiągnie swój 1 cel. I równie szybko stanie się tak i z kolejnym - Pij, bo ci wystygnie...