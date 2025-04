Finał M jak miłość. Martyna do końca będzie z Jakubem w ostatnim 1871 odcinku. Zakochają się w sobie? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia nie przyzna się Mariuszowi, że ma dziecko z Jakubem! Wmówi mu, że to on jest ojcem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 - finałowy odcinek przed wakacjami, wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1871 odcinku "M jak miłość" Martyna nadal będzie służyć wsparciem Jakubowi, który znajdzie się na zakręcie życiowym i to nie tylko w związku z rozwodem z Kasią. Karski kochał żonę, chciał tworzyć z nią przyszłość, ale ona miała inne plany. Lekarka w 1871 odcinku "M jak miłość", jeszcze przed przerwą wakacyjną 2025, sama nie będzie wiedziała, co myśleć. Informacja o ciąży z Jakubem, z którym zaraz ma dojść do rozwodu, dobije ją. Mimo wszystko postara się udawać, że ma kontrolę i może być nadal szczęśliwa z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz).

Martyna będzie wspierała Jakuba w finałowym 1871 odcinku "M jak miłość"

Mimo bardzo trudnej sytuacji życiowej u Karskiego, Martyna nie odpuści tej znajomości. Przypomnijmy, że to Jakub ratował ją z rąk gangstera Roberta Kuca (Kamil Drężek) i to jemu zawdzięcza życie. Od tamtego czasu tę dwójkę łączy mocna nić nieporozumienia, wspierają się i pomagają sobie. Detektyw mieszka w leśniczówce, ponieważ przymierza się do sprzedaży domu. Wysockiej wręcz na rękę, że ktoś dogląda domostwa, kiedy ona pomaga przyjaciółce po porodzie.

Lekarka z detektywem znaleźli się w podobnych sytuacjach życiowych, a Martyna uchroniła Jakuba przed bardzo poważnym błędem. To ona zakazała mu zatracenia się w alkoholu. Sama dobrze wie, jak niszcząca to substancja. Na szczęście Wysocka zareagowała, a Karski liczy się z jej zdaniem.

Uczucie Martyny i Jakuba nie zdąży rozkwitnąć w obecnie emitowanym sezonie "M jak miłość"

Można domyślać się, że scenariusz zakłada rozwój wątku Karskiego i Martyny, ale ich ewentualne uczucia nie rozkwitną jeszcze przed finałem obecnie emitowanego sezonu "M jak miłość". Jeżeli już dojdzie do czegoś więcej, do jakiejkolwiek namiętności czy romantyzmu, widzowie zobaczą to dopiero po przerwie wakacyjnej. Nie ma także pewności, czy między Martyną a Jakubem faktycznie powstanie coś więcej... Na rozwój wydarzeń trzeba poczekać, ale ta dwójka na pewno nadal może na siebie liczyć.

