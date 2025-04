Koniec M jak miłość. Kasia w ciąży wmówi sobie, że to nie Jakub jest ojcem dziecka w 1871 odcinku!

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia nie przyzna się Mariuszowi, że ma dziecko z Jakubem? Wmówi mu, że to on jest ojcem? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 - finałowy odcinek przed wakacjami, wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1871 odcinku "M jak miłość" Kasia będzie świadoma, że za kilka miesięcy na świat przyjdzie jej pierwsze dziecko. W ogóle nie planowała takiej sytuacji, wręcz komunikowała, że nie chce dzieci. Wolałaby skupić się na rozwoju kariery, a obecnie na nowym związku z kochankiem. Małżeństwo Karskich przechodzi do historii, a rozwodem zajmie się sam Piotrek Zduński (Marcin Mroczek). Na ostateczne rozprawy sądowe trzeba jeszcze poczekać. Oficjalne rozstanie Karskich w sądzie z pewnością nie będzie miało miejsca jeszcze w obecnie emitowanym sezonie "M jak miłość".

Kasia w ciąży uda, że dziecko jest Mariusza!?

Zdradzamy, że Kasia w finałowym, 1871 odcinku "M jak miłość" wcale nie przyzwyczai się do myśli, że biologicznym tatą jej dziecka jest Karski. To w ogóle nie na rękę lekarce, która umyśliła sobie beztroskie życie u boku kochanka. Z dwojga złego, raczej wolałaby, aby ojcem dziecka był właśnie architekt. To jednak nieprawda, a lekarka jakoś nie przyjmie tego do wiadomości.

Kasia będzie kombinowała w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Kwestia ciąży Kasi rozstrzygnie się dopiero w nowych odcinkach "M jak miłość", już po przerwie wakacyjnej. Prawdopodobnym jest, że Karska wmówi Mariuszowi, że to on jest tatą. Zdradzamy, że lekarka pokaże charakterek i będzie uciekała się do różnych metod, byleby postawić na swoim i nie zniszczyć sobie planów. Czy to oznacza, że jest zdolna do wszystkiego? Ta postać może jeszcze nieźle zaskoczyć. W finałowym, 1871 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą jej wspólne sceny z Mariuszem, ale na pewno nie dojdzie do pojednania z Jakubem. Detektyw także skreślił to małżeństwo.