Koniec Zatoki szpiegów. Kiedy ostatni odcinek 2 sezonu? Jaki będzie finał? - ZDJĘCIA

Kiedy ostatni odcinek "Zatoki szpiegów" 2 sezonu? Kiedy emisja finału w TVP?

Nowy 2 sezon serialu "Zatoka szpiegów" liczy 10 odcinków, więc uwzględniając numerację od pierwszego odcinka pierwszej serii finał nastąpi w epizodzie numer 19.

Koniec historii Franza, oficera Abwehry i zarazem szpiega, który musi sprawnie manewrować pomiędzy lojalnością wobec aliantów, a koniecznością utrzymania swojej pozycji w Kriegsmarine, nastąpi w momencie, gdy główny bohater nie będzie już wiedział, komu może ufać. I przede wszystkim, czy romans, który łączy go z Evą Stromberg (Sonia Mietielica) nie jest częścią gry przeciwko niemu. Czy to nie przypadek, że Eva została kochanką Franza? Czy to Bergman napuścił ją na Franza, bo podejrzewa go o szpiegostwo? Wszystko wyjaśni się w finale 2 sezonu "Zatoki szpiegów".

Premiera ostatniego 19 odcinka "Zatoki szpiegów" już w niedzielę, 4.05.2025, o godz. 20.20 w TVP1.

Jak się skończy "Zatoka szpiegów"? Co się wydarzy w ostatnim odcinku 2 sezonu?

Ostatni 19 odcinek serialu" Zatoka szpiegów" będzie trzymał w napięciu do samego końca, a wydarzenia, które rozegrają się w finale 2 sezonu wcale nie będą przesądzały o tym, że to ostateczne pożegnanie z Franzem.

Już po tym jak Franz w finałowym odcinku 2 sezonu "Zatoki szpiegów" odkryje, że Eva zaginęła w czasie przyjęcia na pokładzie pancernika Bismarck, gdzie miał nastąpić finał akcji sabotażu, ustali, że została ona porwana przez byłego kochanka, fanatycznego nazistę Wulfa, "człowieka" Bergmana, który prowadził własne śledztwo w jej sprawie. By Eva odzyskała wolność, Franz posunie się do szantażu Bergmana. Przy wsparciu Johanna (Karol Pocheć) i Staszka (Karol Biskup), Franz przechwyci radzieckie złoto, aby wymienić je na życie Evy.

Na koniec 2 sezonu "Zatoka szpiegów" nie zabraknie rozlewu krwi, gdy do akcji wkroczy nowy gracz - wódz Komarow (Marcin Bosak)!