Zatoka szpiegów 2, odcinek 17: Spowiedź Grety. Przed śmiercią ujawni Franzowi, dlaczego go zdradziła – ZDJĘCIA

„Zatoka szpiegów" odcinek 17 (sezon 2, odcinek 8) - niedziela, 20.04.2025, o godz. 20.20 w TVP

Ostatnio w 2 sezonie serialu "Zatoka szpiegów" Engel znalazł Gretę w kabarecie Der Rote Strumpf w Berlinie. Dotarł tam również Franz dzięki wiadomości przekazanej mu przez Staszka (Karol Biskup). Teraz czeka go poważna rozmowa z kochanką, o której myślał, że zginęła od wybuchu bomby.

Spowiedź Grety w 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów"

W 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów" Franz i Greta uciekną przed Engelem z kabaretu do zajmowanego przez nią mieszkania. Kessler przeprosi kochanka za brak kontaktu – dlatego, że nie chciała go narażać. I że śledziła go ostatniego dnia, kiedy się widzieli:

- Wtedy zobaczyłam tego człowieka. Rozmawiał z tobą. Widziałam go już wcześniej. Kilka dni przed wpłynięciem „Bismarcka” Kessler zabrał mnie na spotkanie z jakimiś Rosjanami z Towarzystwa Handlowego. Był tam, w skórzanej zniszczonej kurtce i dokerskiej czapce.

Franz zgadnie, że mowa o Johannie (Karol Pocheć). Greta opowie, jak poszła do niego jeszcze tego samego dnia i usiłowała zaszantażować. Powiedziała mu, że go widziała na przyjęciu w Gdańsko-Sowieckim Towarzystwie Handlowym (nazwa historyczna to Gdańsko-Sowieckie Towarzystwo Handlu – placówka sowieckiego wywiadu) i jeśli nie dostanie od niego pieniędzy, to powie Neumannowi, że pracuje dla Rosjan. Dała mu dwa dni.

- Nie uwierzył mi. Podpisałam na siebie wyrok. Już następnego dnia próbowano mnie zabić – będzie kontynuować Kessler.

- Teraz mi o tym mówisz?! - warknie porucznik Abwehry.

- A co ci miałam powiedzieć? Że chciałam cię sprzedać za bilet do Argentyny? Bo byłam na ciebie wściekła? Zazdrosna o każdą kobietę, z którą codziennie się spotykałeś? Że miałam dość czekania w tym parszywym mieszkaniu? Ciągłego słuchania twoich obietnic o wspólnym wyjeździe? Chciałam zapomnieć o tym parszywym mieście, o moim małżeństwie z Kesslerem, o tobie! Chciałam po prostu być szczęśliwa… Teraz też muszę uciekać, tylko nie mam dokąd.

Franz postanowi jej pomóc.

Greta i Engel zginą w 17 odcinku "Zatoki szpiegów"

Greta i Franz już nie zdążą zadekować się w bezpiecznym hotelu. Engel wtargnie do jej mieszkania w 17 odcinku "Zatoki szpiegów. Będzie mierzył do nich z broni. Tragiczne wydarzenia nastąpią jedno po drugim w ciągu kilku sekund. Neumann chwyci za rewolwer Kessler, Engel wypali ze swojego pistoletu, a ona zasłoni Franza wystawiając się na śmierć. Uratowany porucznik wyjawi konającemu w męczarniach SS-manowi, że jego ojciec był Polakiem.