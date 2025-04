Zatoka szpiegów 2, odcinek 17: Oszukany Franz nie zostawi Grecie wyboru. Dramatyczny finał ucieczki – ZDJĘCIA, WIDEO

Miłość i nadzieja. Ostre starcie Melis i Zeynep. Żadna nie odpuści! Streszczenie odcinka 184 Ask ve umut (02.05.2025)

Miłość i nadzieja. Cavidan odnajdzie Silę i każe jej wrócić do wioski z Alperem! Dziewczyna wróci do wioski?

Zatoka szpiegów 2, odcinek 17: Spowiedź Grety. Przed śmiercią ujawni Franzowi, dlaczego go zdradziła – ZDJĘCIA

„Zatoka szpiegów" odcinek 17 (sezon 2, odcinek 8) - niedziela, 20.04.2025, o godz. 20.20 w TVP

W serialu "Zatoka szpiegów" Franz dotrze do berlińskiego kabaretu Der Rote Strumpf (Czerwona Pończocha) po informacji, jaką dostanie od Staszka (Karol Biskup). To było jak wiadomość zza grobu…

Lodowate powitanie Franza z Gretą w 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów"

W 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów" widząc Gretę, Franz nie rzuci się jej na szyję, ale zapyta zimno:

- Lubisz uciekać, co?

A ona obieca, że wszystko mu wyjaśni. I powie, że znalazł ją Engel. Neumann natychmiast podejmie decyzję o ucieczce:

- Widzimy się przed wyjściem.

- Ja nie mam dokąd pójść… - odpowie Kessler.

- Nie dyskutuj! - Franz ostrym tonem każe się jej zbierać.

Pójdą do obskurnego mieszkania wynajmowanego przez Gretę, nieświadomi, że Engel też tam trafi – Kessler zostanie zdradzona przez koleżankę z kabaretu.

Greta wyspowiada się Franzowi w 17 odcinku "Zatoki" szpiegów"

W 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów" w mieszkaniu Grety Franz dowie się od niej wszystkiego. Przede wszystkim o tożsamości zdrajcy w jego szpiegowskiej siatce. To będzie Johann (Karol Pocheć), którego Kessler zobaczyła na przyjęciu w Gdańsko-Sowieckim Towarzystwie Handlowym (nazwa historyczna to Gdańsko-Sowieckie Towarzystwo Handlu – placówka sowieckiego wywiadu).

Usiłowała go zaszantażować, by kupić bilet do Argentyny. Nie udało się i tak podpisała na siebie wyrok śmierci – już następnego dnia w jej mieszkaniu wybuchła bomba.

Franz dowie się, że Greta chciała wyjechać, bo była zazdrosna o jego kochanki i miała dość czekania na niego i słuchania obietnic o wspólnym wyjeździe. Chciała zapomnieć o małżeństwie z Kesslerem, o nim i być szczęśliwa. Już nie zdąży, bo Engel zaraz wtargnie do mieszkania. Greta zasłoni Franza przed jego kulą i zginie.