M jak miłość, odcinek 1867: Piotrek prawnikiem Jakuba przy rozwodzie z Kasią! To Zduński rozwiedzie Karskich

"M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Piotrek rozwiedzie Karskich. Już w 1867 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie przekonany, że kończy małżeństwo. Co prawda, to Kasia jako pierwsza rzuciła temat rozwodu, przyznając się jednocześnie do tego, że odchodzi do kochanka... Ale to detektyw nie zerwie postanowienia i z całą mocą poczuje, że to naprawdę potrzebne. Wkrótce małżeństwo Karskich zostanie rozwiązane, a całą sprawę przeprowadzi dla Jakuba mąż Kingi!

Piotrek chce ostro zagrać w sądzie. Namówi Karskiego na rozwód z orzeczeniem o winie?

Zduński wpadnie na to, co zapewne nasuwa się każdemu. Rozwód z orzeczeniem o winie! Przecież to Kasia zdradziła męża, weszła w romans z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), oszukiwała i ukrywała uczucia do kochanka. Dlaczego więc Jakub miałby nie udowadniać w sądzie, że małżeństwo padło nie z jego winy? Chociaż Zduński uzna, że powinien rościć swoich praw, Jakub podejdzie do tematu bardziej polubownie.

- (...) Wiem, jakie jest twoje stanowisko, ale mimo wszystko... Uważam, że powinieneś wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie. W twojej sytuacji byłoby to w pełni uzasadnione... Sam proces pewnie potrwałby dłużej, ale to rozwiązanie daje ci pewne możliwości - cytuje słowa Piotrka portal światseriali.interia.pl.

- Nie, Piotrek, już mówiłem. Bez orzekania o winie. Dom i kredyt dzielimy na pół - uzna Jakub.

Rozwód Karskich zajmie więcej czasu, niż Jakub przewiduje?

Niebawem w "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że rozwód Karskich może zająć dłuższą chwilę. Przecież to nie taka prosta sprawa, by po prostu się rozstać. W grę wchodzi także dom czy kredyt.

- (...) Okej. Twoja decyzja. Dam ci znać, jak będziemy mieli termin rozprawy - rzuci Piotrek, nadal przekonany, że wyrok z orzeczeniem o winie byłby dla klienta lepszy.

- Ile to wszystko może potrwać? - zapyta zaciekawiony Jakub, który prawdopodobnie chciałby zakończyć sprawę małżeństwa, skoro żona ma już innego.

- Myślę, że jakieś pół roku - oceni realnie Piotrek, co finalnie daje jeszcze wiele miesięcy, zanim Kasia i Jakub naprawdę będą wolni.