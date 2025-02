Barwy szczęścia, odcinek 3124: Józefina pokaże ludzką twarz! Miłość kompletnie ją odmieni - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3122: Kodur uprze się, że Kasia zabiła Szymańskiego! Zrobi wszystko, by nie wyszła z więzienia - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3123: Madzia zgłosi na policji, co jej zrobił Henryk! Tylko dzięki jej zeznaniom Kępski się nie wywinie - WIDEO, ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3124 - piątek, 07.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Józefina jest zakochana i to zakochana szczęśliwie. Przyjęła oświadczyny Andrzeja (Leon Charewicz) i zacznie planować ślub w wymarzonej wersji – zimowej, śnieżnej, z kuligiem, pochodniami i ogniskiem.

W 3124. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Małgorzata powie Józefinie, jak bardzo jest szczęśliwa z Jerzym

W 3124. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina spotka się z Małgorzatą, by pochwalić się pierścionkiem zaręczynowym z brylantem, którego zdjęcie wcześniej jej przesłała. Marczakowa będzie go szczerze podziwiać. A Dżo przyzna, że sama jeszcze nie wierzy, że zgodziła się wyjść za mąż za Andrzeja.

- Jak to?! W naszym wieku trzeba brać życie za rogi. Ja tak zrobiłam z Jureczkiem i jestem przeszczęśliwa – stwierdzi Małgorzata. Józefina wyrazi nadzieję, że za jakiś czas też będzie mogła tak powiedzieć.

W 3124. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina wyjawi, co jest dla niej najważniejsze w życiu

W 3124. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Marczakowa, która jest autorką intrygi zmierzającej do połączenia Dżo z Andrzejem, podkreśli, że jest on mężczyzną z klasą, który pasuje do Rawiczowej.

- Trafiła mi się muszla z perłą w środku – przytaknie zakochana Józefina.

- O nie nie, kochanie. To jemu trafiła się perła. Ten facet to jest szczęściarz – powie Małgorzata, która jeszcze niedawno wieszała psy na niechętnej jej córce właścicielce stadniny. Teraz wprost nie może uwierzyć w przemianę Józefiny z trudnej, cynicznej, złośliwej i zadzierającej nosa dziedziczki w łagodną przyjaciółkę całej ludzkości. Jeszcze bardziej się zdziwi, kiedy wyjdzie na jaw, co zawsze było dla niej najważniejsze i jaka jest prawdziwa Dżo:

- Całe życie myślałam, że to ja mam szczęście. Mam cudownego syna, stadninę, wnuka. A jednak bardzo tęskniłam za prawdziwą miłością – powie Rawiczowa ze łzami w oczach.