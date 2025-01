Barwy szczęścia, odcinek 3122: Józefina dostanie podrobiony pierścionek zaręczynowy? Oświadczyny Andrzeja będą przedstawieniem - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3122 - środa, 05.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dla Józefiny zbliżający się ślub Cezarego (Marcel Opaliński) z pogardzaną przez nią Natalią (Maria Dejmek) będzie już tylko cyrkiem i mezaliansem. Swoją opinię Rawiczowa przekaże Andrzejowi. Jego też będzie się starała przekonać, że Zwoleńska to samo zło. Ale on będzie musiał się skupić na swoich planach…

Pieniądze Józefiny zaczną interesować Andrzeja w serialu „Barwy szczęścia"

Andrzej zacznie poruszać w rozmowie z Rawiczową sprawy posiadanego przez nią majątku. Będzie ją namawiał, by jakoś zmusiła Natalię do podpisania przedślubnej intercyzy. Ciekawe, jak miałaby nakłonić do tego prawniczkę… Ale Dżo uzna to za wspaniały pomysł i obieca skontaktować się ze swoim prawnikiem.

W 3122 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej oświadczy się Józefinie

W 3122 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Andrzej niespodziewanie nawiedzi Józefinę o poranku i zastanie ją w szlafroku. To faux pass z jego strony – kobietę trzeba zawsze uprzedzić o planowanej wizycie. Andrzej go zatuszuje kaskadą komplementów, m.in. przyrównując Rawiczową do bogini. A potem Zastoja-Modelski pójdzie już na całość i powie Dżo, że właśnie na nią czekał całe życie. Teatralnie ugnie przed nią oba (!) kolana i dzierżąc przed sobą otwarte pudełeczko z pierścionkiem zaręczynowym, oświadczy się jej. A Józefinie – co rzadko się zdarza – zabraknie słów. Kiedy przyjdzie do siebie, wyrazi zgodę… A widząc Cezarego, od razu pochwali się pierścionkiem:

- Zachowuję się jak nastolatka, ale po prostu nie mogę się nacieszyć.

Niestety, nie wszystko złoto, co się świeci. Rawiczowa zaniesie pierścionek do jubilera, ciekawa tego, ile na nią wydał ukochany. Czy okaże się on cennym klejnotem, czy tanią błyskotką…? (cytat za: Swiatseriali.interia.pl)

