Barwy szczęścia, odcinek 3113: Andrzej zacznie się dziwnie interesować majątkiem Józefiny. Będzie ją namawiał na rozmowę z prawnikiem

„Barwy szczęścia" odcinek 3113 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3113. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Rawiczowa będzie przeciwna wypożyczeniu Natalii rodowej biżuterii, choć to jej przyszła synowa. Będzie się nawet wyrażać z niesmakiem o imieniu Zwoleńskiej, nazywając je pospolitym i wyśmiewając gust jej rodziców.

W 3113. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina postara się nie dopuścić do ślubu

W 3113. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina będzie w bojowym nastroju po tym, jak dowie się od Cezarego, że Natalia zamierza odrzucić wielkie – w jej mniemaniu – nazwisko Rawiczów i po ślubie pozostać przy swoim. Nazwie nadchodzący ślub cyrkiem i mezaliansem… A kiedy przyjedzie zalecający się do niej Andrzej, nie zawaha się mówić o Natalii w pogardliwych słowach, pomstując na to, że przez nią jej jedynak zrujnuje swoją przyszłość. Na nic zda się przypominanie jej, że Cezary jest dorosłym człowiekiem, który podjął decyzję – Dżo stwierdzi, że nadal będzie robić wszystko, by nie dopuścić do ślubu i że wszystko trzeba odwołać.

W 3113. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Andrzej zacznie się interesować majątkiem Rawiczowej

W 3113. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Andrzej zacznie się interesować majątkiem Józefiny. Zacznie ją namawiać, by zadbała o niego doprowadzając do podpisania przez Natalię intercyzy. Rawiczowa natychmiast skwapliwie podchwyci tę podpowiedź:

- Oczywiście. Już dzwonię do prawnika.

Niewątpliwie sprytnie się wkupiający w łaski herbowej milionerki Zastoja-Modelski zacznie pokazywać prawdziwą twarz. W jego interesie będzie jednak podpisanie nie tyle intercyzy, co umowy, w której Cezary, a zwłaszcza Natalia zrzekną się praw do dziedziczenia po sobie. Tylko taka umowa może mu otworzyć wrota do majątku Dżo.

